Kvalhjältarna Timrå borde locka tillbaka – två med utgående kontrakt: "Nubben borde agera redan NU"

Sannolikhetsskala: 5 - Bara en tidsfråga, 4 – högst troligt, 3 – kan bli av, 2 – blir svårt, 1 – glöm det.

1) Jonathan Dahlén, Utica Comets

Säsongen 2018/19: Gör sitt första år i Nordamerika och där har det blivit spel i AHL med Vancouver Canucks farmarlag Utica Comets. 23 poäng på 44 matcher under rookiesäsongen, varav 12 mål och 11 assist. Är numera också delägare i Timrå IK efter att ha köpt en aktie under vintern och visar öppet sitt stöd för tidigare klubben. Har kontrakt med Vancouver över säsongen 2019/20.

Sannolikhet: 4 – Publikfavoriten kommer säkert återvända – men det kan dröja länge. Om och när han skulle vilja vända hem till Sverige känns Timrå som det naturliga valet om klubben är kvar i SHL. Men det kan dröja 10 år, eller 15?. Dahlén i en Timråtröja inom de närmsta fem åren känns mer som en etta än en femma på sannolikhetsskalan, men klubben kan drömma.

2) Didrik Strömberg, HV71

► Säsongen 2018/19: Värvades till Jönköpingsslaget direkt efter avancemanget till SHL förra våren, men ryktena om övergången hade pågått länge då. Strömberg lämnade Timrå IK efter fem säsonger i A-laget och nu gör han sin första säsong i högsta serien. Där har det blivit 36 matcher, i snitt drygt 16 minuters istid och två mål och tre assist för 24-åringen. Har kontrakt över säsongen 2019/20.

► Sannolikhet: 4 - Det är säkert många Timråsupportar som skulle vilja se en återkomst till Medelpad. Sportchef Kent Norberg har en speciell och nära relation med Strömberg och Timrå borde uppvakta den fysiske försvarsspelaren redan nu för att försöka locka "hem" Sundsvall Hockey-produkten när HV71-avtalet löper ut.

3) Erik Karlsson, Kookoo

► Säsongen 2018/19: Valde KooKoo i finska ligan efter kvaläventyret. Där har Karlsson haft en något svajig säsong. Visserligen en poängmässigt stabil vinter med 17 poäng på 38 matcher, men Karlsson verkar inte ha fått en tydlig roll i KooKoo. Kastats runt i flera olika kedjor och har främst använts på kanten. I Timrå gjorde han succé som center. Har dessutom sämst plus-minus i KooKoo med svaga -15.

► Sannolikhet: 5 – Har redan uttryckt sin kärlek till Timrå IK denna vinter och om nu KooKoo väljer att släppa spelare efter grundserien talar mycket, möjligen allt, för att Karlsson flyttar tillbaka till Timrå. Han var en uppskattad figur förra året, kan klubben och har spetsegenskaper i sin fart och skridskoåkning som Timrå skulle må bra av. Karlsson har dessutom ett utgående avtal med KooKoo, men "Nubben" borde agera redan nu.

4) Henrik Haukeland, TPS Åbo

► Säsongen 2018/19: Valde, precis som Erik Karlsson, den finska ligan efter att ha spelat upp Timrå till det svenska finrummet. Började säsongen starkt med sitt TPS, men statistiskt sett har Haukeland dalat på slutet. Uppsatt på skadelistan för tillfället och det är oklart hur länge han blir borta. Ligger nia i Liigas målvaktsstatistik med 90,8 i räddningsprocent och norrmannen har vaktat kassen i totalt 20 matcher. Målvaktskollegan i TPS, Rasmus Tirronen, har fått starta i 26 omgångar.

► Sannolikhet: 3 – Har ett utgående kontrakt, är älskad av Timråfansen och spelade kanske sin bästa hockey i karriären förra säsongen. Nog finns det aspekter som talar för att Haukeland landar i Timråland igen. Att målvaktsparet Svedberg/Brattström svajat och kritiserats under SHL-återkomsten ska nog inte underskattas heller när det kommer till spekulationer gällande Haukelands framtid. Han kommer inte byta klubb innan sommaren, men möjligt att Haukeland blir rödvit någon gång i framtiden igen.

5) Publiken

► Säsongen 2018/19: Snittet i NHK Arena under första SHL-säsongen på länge är 4094, en bra bit över vad Timrå IK har budgeterat med och att jämföra med 3061 under grundserien i Hockeyallsvenskan i fjol. Men framför allt slöt hockeyälskarna i Medelpad upp under final- och kvalspelet där hemmapubliken var med och lyfte laget, framför allt under den mäktiga vändningen i kvalserien mot Karlskrona.

► Sannolikhet: 4 – Om Timrå tvingas kvala för att få ett nytt SHL-kontrakt kommer laget behöva samma stöd som förra säsongen för att lyckas. Frågan är om suget och intresset i distriktet och omgivningen är lika stort den här gången. Kan mycket väl bli avgörande om allt står och väger.