Efter mardrömsdebuten – 19-årige Timråmålvaktens säsong kan vara över: "Krigade på skadad"

I Niklas Svedbergs frånvaro fick Victor Brattström chansen på nytt i Timrås mål.

Men Timråmålvakten tvingades av isen efter första perioden, efter att ha avslutat den med att bli överkörd av Skellefteås Tim Söderlund.

Nu misstänker Timråledningen att Brattström har drabbats av hjärnskakning och rasar mot Söderlund.

– Det är dålig respekt. Målgården är fredad och då kör man inte rakt in i målvakten. Man måste ha respekt. Det har vi pratat om länge i svensk hockey. Och det är inte första gången av denh är killen. Han körde också över Svedberg tidigare den här säsongen. Det är väl det som är det mest frapperande, säger Fredrik Andersson.

I Brattströms frånvaro klev 19-årige Linus Marcko in och skulle göra SHL-debut. Men han fick en mardrömsstart. Efter bara en och en halv minut åkte han ut från målet för att stoppa en puck, men när han skulle spela den vidare mot en lagkamrat, blev den för löst slagen och Andreas Wingerli i Skellefteå la in den i öppet mål.

Bättre blev det inte. Inte ens en minut senare satt också nästa mål – och sedan fortsatte de rinna in.

Totalt sex insläppta blev det.

– Vi ska inte lasta honom för att vi förlorade. Han krigade på riktigt bra trots att han var skadad. Han gjorde ändå några riktigt bra räddningar, säger Fredrik Andersson.

Han berättar vidare.

– Det är en knäskada. Och det är nog stor risk att hans säsong kan vara över.

Ett mörkt besked för Marcko, nu när Timrå redan har två målvakter på skadelistan. Och i matchen fanns ingen annan målvakt att kasta in, så det enda 19-åringen kunde göra var att bita ihop och spela ändå.

Ingen lätt förutsättning.

Efteråt uttrycker lagkamraterna sitt stöd för den unge målvakten.

– Vi hjälper honom inte tillräckligt. Det gäller att försöka bygga honom. Det är inte lätt att komma in från en första period när han suttit på bänken och öppnat båset, och sedan får en sådan start, sa Andreas Molinder i C More.

Och Anton Wedin uttryckte också sitt stöd när Hockeypuls pratade med honom.

– Vi är ju fler spelare på banan också. Ingen klandrar honom på något sätt. Det är vi som lag som spelar för dåligt, säger han.

Fredrik Andersson håller med.

– Det var inte bara han som hade en tung kväll. Det är lätt att peka på det andra målet och säga att det inte var bra, men sådant har hänt alla målvakter. Det är en erfarenhet till bara. Han gjorde också många bra räddningar och ingen skugga ska falla över det. Det här var en match av vad som kommer bli många, för honom.

Matchen

Skellefteå AIK–Timrå IK 7–0 (1–0, 4–0, 2–0)

Första perioden: 1–0 (10.59) Tim Söderlund (Emil Djuse, Albin Lundin). Andra perioden: 2–0 (1.32) Andreas Wingerli, 3–0 (2.18) Oscar Möller (Mathis Olimb, Joakim Lindström), 4–0 (7.59) Andreas Wingerli, 5–0 (15.39) Albin Sundsvik (Mathis Olimb, Bud Holloway).

Tredje perioden: 6–0 (7.15) Edwin Hedberg (Oscar Möller, Jonathan Pudas), 7–0 (17.55) Linus Lindström (Patrik Norén, Tim Söderlund).

Skott: 27–15 (8–5, 10–6, 9–4)

Utvisningar, SAIK: 1x5 min, 3x2 min, matchstraff: Johan Alm. TIK: 2x2 min. Domare: Patrik Sjöberg, Andreas Harnebring.

Publik: 4387.