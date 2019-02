Efter genomklappningen – Timrå IK har rensat luften inför Brynäsmatchen: "Alla var besvikna"

Läget i laget

Filip Westerlunds (axel) ska opereras och säsongen är över för honom. Saknas gör också Albin Carlson (axel), Anton Wedin (fot) och Sebastian Collberg (underkropp) som inte är redo för spel. Samtliga övriga spelare kommer till värmningen på lördagen och laget tas ut i samband med det. Timrås sportchef Kent Norberg jobbade under hela fredagen för att värva en back innan transferfönstret stängde vid midnatt. Läs mer på sajten kring hur det gick.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK:

– Alla var besvikna över den insats vi kom upp med mot Frölunda, även spelarna. Den matchen har vi pratat igenom nu och vi har gått igenom vad vi vill få ut av varandra. Det är inte någon enstaka spelare det handlar om, det var hela laget som inte var där. Det känns bra att vi har rensat luften och jag förväntar mig en klart bättre insats mot Brynäs. Vi har spelat en bra hockeyn mot Brynäs tidigare under säsongen, sedan har de gjort förändringar i laget också under säsongen. De vill nog gärna slå oss och de har mycket att spela för också. Vi får se upp med deras spelskickliga spelare.

Notera att ...

... Förra matchen mellan lagen lockade 5513 åskådare till NHK Arena, vilket är säsongens bästa siffra för Timrå IK.

... Timrå IK har vunnit två av tre matcher mot Brynäs den här säsongen. Senast vände Timrå och vann i förlängningen, 3–2, efter ett sekunddrama.

... Brynäs ligger strax under slutspelsstrecket med 60 poäng, Timrå ligger sist med sina 37 poäng.

... I samband med lördagens match firar Timrå IK Supporterklubb "Supporterklubbens dag". Bland aktiviteterna finns bland annat skottävling, säsongskortslotteri, Pubquiz, tränarbesök i ståplatspuben, souvenirlansering och både förfest och efterfest med DJ Razba.

Så följer du matchen

Via får liverapport i textform på hemsidan, se den på plats i NHK Arena, på tv via C More Live 3 eller Radiosporten.