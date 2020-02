Sexton stjärnor tändes för en kväll på Bruksgården

Ibland undrar man varifrån de bästa idéerna kommer och ofta hamnar man ute i folkmyllan. För ett år sedan tog Jesper Sundberg på BAE Systems Hägglunds kontakt med Övik Big Band för att få sjunga en sång med storbandet. Från detta lilla frö föddes idén med ”Once in a lifetime” där ”Svensson” kunde få prova på att sjunga sin favoritlåt med storbandet. Sexton personer nappade på kroken som slängts ut. Favoritlåten fick man provsjunga en gång med storbandet innan framträdandet den 14 februari på Alla hjärtans dag.

Efter att publiken avnjutit en god middag uppdukad vid långborden öppnade storbandet öronbedövande med ”Things Aint” precis på utsatt klockslag 20:00. Efter att applådåskorna lagt sig kunde kvällens eminente programledare Anders Olsson hälsa välkommen till en stjärnspäckad kväll.

Först i raden var Monica Lundin med Ella Fitzgeralds ”All of me”. Sedan kom två Frank Sinatra-hits. Kenneth Edlund i Ola & Jag sjöng ”Fly me to the moon” så man fick känslan av att Kenneth inte gjort annat i sina dagar än åkt tur och retur till månen. I lika elegant hatt som Frank Sinatra sjöng Alf Rinkeholt om en blå måne (”Blue moon”).

Alva Perbo, kvällens yngsta stjärna sjöng ”I can’t help falling in love” och visst förstod publiken det.

Att sjunga Monica Zetterlund har blivit mycket populärt. Agneta Westerlund tog publiken på en sakta tur genom stan i en text skriven av Beppe Wolgers.

Kerstin Storholmen står stadigt med båda benen i Kammarkören vilket hon visade prov på i ”Unchain my heart” av Aretha Franklin.

Första halvlek avslutades med att tungviktaren Janne ”Kläppen” Edlund från Barrabazz med lika stor inlevelse som Ray Charles sjöng ”Georgia in my mind”, innan svärmorsdrömmen Jonathan Wåhlstedt avslutade med att kamma hem kvällens längsta applåd med ”We are the champions”.

Efter att publiken hämtat andan och fått något att svalka strupen med, så kom storbandet tillbaka i ”Zoot Suit”. Åter visade man på vilket eminent storband Örnsköldsvik har.

Andra halvlek blev om ännu mer stjärnfylld än första. Isabelle Gripenroth visade direkt varför vi älskar Ray Charles när hon sjöng ”Hallelujah I just love her so”. Lika älskad är Stevie Wonder vilket Karin Sjölund fick fram i ”For once in my life”.

Man frågar sig alltid vilka som griper tag i en. Det gjorde utan tvekan Lena Bagge då hon sjöng Monica Zetterlunds ”Tillägnan”. Det gjorde även Alexandra Jansson i ”Fly me to the moon”, men framför allt Jesper Sundberg i Elvis Presleys favoritgospel ”American Trilogy”. Det blev kvällens absoluta höjdpunkt som direkt följdes upp av Erika Jansson i ”Natural women” av Aretha Franklin.

Kvar på programmet var då Marina Hedström som sammanfattade kvällen mycket bra med Abbas ”Thank you for the music” innan Pär Mähler på ett rockigt sätt satte punkt för stjärnorna med Stevie Wonders ”Superstition”.

En magisk kväll där allt stämde. Storbandet visade storform. Anders Olsson briljerade som programledare och dansbandssångare i den dans som följde på den långa stjärnparaden.

Om jag inte är helt galet ute lär det komma fler tillfällen att få vara stjärna för en kväll. Övik Big Band har ett guldägg att ruva på lagom till nästa Alla Hjärtans Dag.

Kjell Larsson

Näraskribent