Serieskapare från Bollsta ges ut i sju länder – hamnar på amerikansk topplista: "A hipster discovery"

Nu ges Moa Romanovas hyllade debut "Alltid fucka upp" ut av det amerikanska förlaget Fantagraphics, som specialiserat sig på att publicera "the world´s greatest cartoonists". I engelsk översättning får boken nytt omslag och titeln "Goblin Girl".

Och inte nog med det. När branschorganet Publishers Weekly nu listar vårens mest intressanta böcker finns "Goblin Girl" med. Inte bara som en av 850 titlar utan handplockad; boken är nummer fyra på topp-tio-listan i sin kategori.

I sin presentation av boken skriver Publishers Weekly:

"Thought-provoking, funny, and highly relatable, Goblin Girl is a remarkable work of autobiography that upends expectations at every turn and finds grace in the unlikeliest corners of the human condition... her retro stylings and caustic wit make this import a hipster discovery."

Moa Romanova är, inte helt oväntat, överväldigad.

– Jag hade verkligen inte förväntat mig det här, säger hon.

– När jag skrev den hade jag någon slags dröm om att den skulle komma ut på Fantagraphics i USA, mitt favoritförlag, och nu ska den det! Allt känns svinkul, jag ska till Frankrike, Kanada, USA och Finland nu i vår och köra signeringar och scensamtal.

Under våren ges "Alltid fucka upp" ut i flera andra länder. I maj kommer den att finnas på danska, tyska, spanska, franska, engelska, finska – och ryska.

– Jag har en agent som har fixat alla kontrakt, jag hade inte blivit översatt alls utan henne. Hon är serietecknaragent; jag visste inte ens att något sånt fanns när hon hörde av sig. Hon har haft kontakt med förlagen och fixat allt, berättar Moa Romanova.

"Alltid fucka upp" hyllades mer eller mindre unisont i svenska medier när den kom. Moa Romanova har också fått inte mindre än tre författarstipendier, ett från Region Västernorrland på 50 000 kronor och två från Författarfonden på 60 000 respektive 20 000 kronor.

– Det är skönt, då slipper jag frilansa så mycket. Å andra sidan har jag bara haft roliga frilansjobb, jag har gjort artwork åt Sarah Klang, Shitkid och Miriam Bryant nu i höst.

Moa Romanova jobbar för fullt på sin nya bok, som hon ännu inte vill berätta så mycket om. Klart är i alla fall att den kommer att ges ut hösten 2020 på Kartago förlag.

Moa Romanova Strinnholm studerade måleri på Göteborgs konstskola och trillade in i serieskapandet via studierna i klassisk oljemålning. Hon har synts i bland annat Dagens Nyheter, Vice, Bang och Galago.

Läs mer: "Jag har börjat inse att jag kan leva på det här"