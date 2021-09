Sensommarjazz på Dekarsön

När de stampade igång med låten Moten Swing förflyttades den förväntansfulla publiken till jazzens New Orleans. En hyllning till vår egen jazzklubb blev det sedan i låten Perdido i ett fint arrangemang som Klas Lindqvist skrev till Perdidos 50-årsjubileum 2014.

Bandets repertoar består av en del egna kompositioner men till största delen kända låtar ur den amerikanska sångboken som bandets medlemmar arrangerat, så att det blir spännande och fräscht.

Ändå finns den genuina känslan av 30- och 40-talet kvar genom musikernas sätt att framföra musiken och hantera sina instrument som de gör på allra bästa sätt. Världsklass sa flera i publiken och det stämmer verkligen.

Eleganta i sina svarta smokingar bjuder de på virutuost sväng, spelglädje och fantastiska soloinsatser. Karl Olandersson visade, förutom sitt imponerande trumpetspel, att han även har en skön, avspänd sångröst i Fly me to the moon, April in Paris och Do nothing till you hear from me.

Skicklige och idérike trombonisten Dicken Hedrenius, som leker fram sina solon med glimten i ögat, hade arrangerat flera låtar, bland annat Duke Ellingtons Blue and sentimental med sköna stämmor och klanger i bästa Ellington-stil.

Klas Lindqvist är också en fantastisk arrangör och kompositör och vi fick njuta av några av hans låtar och hans fenomenala altsax- och klarinettspel. Lil´darlin´, som oftast hörs med Count Basies band, hade Klas arrangerat om till en skön jazzvals, så läckert!

Balladen The man I love blev snabb och svängig i ett arrangemang av Fredrik Lindborg, denne otrolige musikant som aldrig upphör att förvåna. Han gör vad han vill med sina instrument tenorsax och basklarinett och uppvisade ett tenorspel som för tankarna till Lester Young och andra jazzgiganter från swing-eran.

Han var dessutom en avspänd och humoristisk presentatör. Mattias Puttonens trumspel är perfekt till den här musiken, svängigt, nyanserat och med rätt sound. Samspelet med Daniel Tillings utsökta pianospel och rytmiske basisten Göran Lind kan inte bli bättre.

Av Göran Lind fick vi även ett häftigt ”slapsolo”, en metod som han verkligen behärskar till fullo. Stående ovationer blev det efter sista låten Four brothers där alla blåsarna ”gav järnet”. Vilken höjdarkväll! Fler sådana hos blir det hos Perdido Jazz & Blues på Bruksgården i höst.

BING