Sen styrning räckte inte – men positiva vindar i Modo: "Mycket att bygga vidare på"

En återkommande problematik för Modo under den tunga säsongen 2019/2020 var lagets oförmåga att göra mål. Det blev 66 fullträffar på 36 grundserieomgångar, inte ens två i snitt per match alltså, vilket ledde till att Modo tvingades kvala mot Skellefteå för att hänga kvar i högsta serien.

Efter en seger och en förlust under höstens premiärhelg var det på lördagen dags för Modo att inta Fjällräven Center för första gången.

Och målskyttet klickade.

Inte för att det saknades chanser – hemmalaget hade ett antal kvalificerade lägen under matchen – men det dröjde långt in i tredje perioden innan Jaycee Magwood kunde styra in pucken bakom Stephanie Neatby i Linköpings kasse.

Då hade LHC redan gjort två mål i numerärt överläge – och Modo kunde inte hitta en 2–2-kvittering i slutminuterna.

– Jag tycker att vårt lag gjorde en bra match i 60 minuter i dag, men vi kunde bara inte få in pucken. Det fanns i alla fall mycket bra att bygga vidare på och vi kommer bara att bli bättre och bättre, säger Jaycee Magwood.

Visst hade hemmalaget viss oskärpa i de avgörande lägena, men det handlade också mycket om redan nämnda Neatby i LHC-målet.

Kanadensiskan stod för en strålande insats som sista utpost och Magwoods mål var faktiskt det första på två matcher som hon släppte in. Hittills har Neatby räddat 75 av 76 skott – 31 av dem mot Modo.

Hon stod för en direkt avgörande räddning med 25 sekunder kvar, när Marion Allemoz fick tag på en sargretur vid ena stolpen. LHC-målvakten slängde sig i sidled och lyckades stoppa pucken.

– Målen kommer, det är jag övertygad om. Vi har ett bra lag med många skickliga spelare och det kommer att lösa sig, säger Jaycee Magwood.

Lagkaptenen Olivia Carlsson tror också att Magwoods reducering kan betyda en del för laget. Redan på söndagen ska Modo ut på rinken igen för att ta sig an Djurgården.

– Ja, det känns viktigt att vi ändå fick in den där pucken till slut, säger Carlsson.

Jaycee Magwood kan om inte annat också bocka av sitt första SDHL-mål i karriären. Kanadensiskan sköt mängder av skott på lördagen och lär fortsätta i samma stil mot Djurgården.

– Jag gillar att skjuta och få saker och ting att hända framför mål.

Hur tycker du att övergången till svensk ishockey har varit?

– Det har varit fantastiskt roligt. Mina fyra år på college förberedde mig för det här och att komma över hit har varit enkelt, alla tjejer i laget har varit jättebra mot mig. Vi har fått en bra start tycker jag och vi har mycket bra att bygga vidare på, säger Jaycee Magwood.

MATCHFAKTA

Modo–Linköping 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

Första perioden: 0–1 (5.13) Matilda af Bjur (Rhyen McGill), spel fem mot fyra. Skott: 13–11.

Andra perioden: Skott: 9–6.

Tredje perioden: 0–2 (07.38) Matilda av Bjur (Carly Bullock, Linnea Johansson), spel fem mot fyra, 2–1 (17.55) Jaycee Magwood (Erica Rieder, Olivia Carlsson), spel fem mot fyra. Skott: 10–11.

Skott totalt: 32–28.

Utvisningar, Modo: 4x2. LHC: 6x2.

Domare: Alexander Skopac.

Publik: 50.