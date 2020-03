Semifinalerna i DM för damerna skjuts upp en vecka – beslutet väcker starka känslor: "Svenska fotbollförbundet tar inte sitt samhällsansvar"

Under fredagen rapporterade vi om att semifinalen mellan Kramfors-Alliansen och Domsjö IF i DM för damerna planerades att genomföras under söndagen.

Nu kommer besked om att det inte blir så.

– Vi har fått möjlighet av Ångermanlands fotbollförbund att skjuta upp matchen. Sista speldag är nästa helg, säger Tomas Litström, ordförande för fotbollen i Kramfors-Alliansen.