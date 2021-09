Segersviten bruten för Friska Viljor – föll mot tabelljumbon: ”Det var stolpe ut”

Seger mot jumbon under lördagen och Friska Viljor hade haft ledningen i division 2 inför nästa veckas möte med Team TG. Det var förutsättningarna när de ställdes mot Frösö IF på bortaplan under lördagseftermiddagen.

I första halvlek tog FV tag i taktpinnen och hade större delen av bollinnehavet. Fredrik Borgström och Pontus Svensson hade båda fina lägen att ge bortalaget ledningen.

– Killarna gör en grymt bra i dag, men det var lite stolpe ut. Vi hade många lägen att göra mål, säger Friska Viljors tränare Mackenzie Ward.

Ställningen var 0–0 när lagen gick in till omklädningsrummen efter den första halvleken. Spelet jämnades ut en aning i den andra halvleken och Friska Viljor lyckades inte skapa samma tryck mot Frösön.

Med knappa kvarten kvar av matchen fick inhopparen Christoffer Nilsson Ihrén en längre boll att löpa på. Han såg att FV:s målvakt Melker Uppenberg stod långt ut och testade ett skott som letade sig in i nätmaskorna.

– Frösön har en kontring och gör ett mål. Det är fotboll.

Frösön knappar in på lagen i botten av tabellen och gick i och med segern om Notviken. För Friska Viljor bröts sviten på åtta raka segrar i division 2 Norrland. Laget ligger tvåa i serien, tre poäng bakom serieledarna Team TG från Umeå, som kryssade mot Stöde.

– Det är klart att det är tufft, det är aldrig kul att förlora. Men vi har en långsiktig plan i hela klubben. Vi måste fortsätta att jobba hårt, säger Ward och fortsätter:

– Vi vet att alla lag är svåra i den serien och det var inte den bästa konstgräsplanen. Och Frösön spelar för att hänga kvar i serien.

FV ställs mot Team TG nästa lördag i en ren seriefinal.

– Det är tungt i dag och i morgon. Sedan väntar den matchen mot TG, en ny uppgift och nytt lag. Då ska vi fortsätta spela vårt spel, säger Mackenzie Ward.

Frösö IF–Friska Viljor 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (76) Christoffer Nilsson Ihrén

Varningar, Frösön: Sebastian Rolandsson, Anton Olofsson. FV: Anton Granath

Publik: 62