Tidigare Modoprofilens utspel mot förbundet: "Visar inte ett skit"

Här hittar du Hockeypuls nya podcast – avsnitt varje måndag:

Acast: https://play.acast.com/s/hockeypuls

Itunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/hockeypuls/id1083465585

Spotify: https://open.spotify.com/show/6R9tCBYYpOYttBBGGGMfmQ?si=VuObd9ckT-mtWzlKyy2v4A

Du kan också lyssna på podden i sin helhet i spelaren nedan:

28 år gammal är Erika Grahm en av svensk hockeys starkaste profiler.

På meritlistan finner vi SM-guld, åtta säsonger som kapten i Modo, två OS och sex VM.

Sedan ett år tillbaka är hon kapten för Brynäs SDHL-lag och sportslig ansvarig för klubbens damsektion. Hon har med andra ord sett sporten från olika infallsvinklar sedan 16 års ålder, då hon gjorde sin första A-lagssäsong.

– Jag kan ärligt säga att som damhockeyspelare har man genom livet och karriären fått stå på sidan, eller kliva åt sidan. Och det är inte okej. Jag vill visa att det går och att hockey är för alla, säger hon i Hockeypuls podcast.

Känner du att du kämpar för sporten hockey i stort och vill driva den framåt eller handlar det om din egen personliga vinning?

– Absolut inte min egen personliga vinning, för då hade jag hoppat ner i havet för länge sedan, men så klart utvecklas man som människa och vill hela tiden framåt, det är inget att sticka under stolen med, men det kunde man ha gjort i vilket yrke som helst.

– Jag drivs av det för att det är kul och att jag har kärleken till sporten, sedan drivs jag ännu mer i damhockey-frågan för jag vet hur ojämställt det är. Jag vet att svensk hockey kommer må så pass mycket bättre om det blir en helhet och att det blir en sport för alla, oavsett kön, var man kommer ifrån, läggning, what so ever. Jag tror att vi kommer bli starkare.

Hur ska man driva den utvecklingen och var ligger ansvaret? Hos klubbarna eller förbundet?

– Jag är glad att jag sitter på den position jag gör, för som spelare kan du inte påverka jättemycket, men i den roll jag har kan jag driva vissa frågor. Men ansvaret ligger hos alla, med större ansvar på vissa delar.

Vilka då, tänker du?

– Svenska ishockeyförbundet måste kanske ta ett beslut om var de vill komma med svensk damhockey. Nu ska vi spela B-VM nästa år och det tror inte jag är bara spelarnas och ledarnas i det senaste lagets fel.

Prata om skillnaderna, hur förbundet satsar på herrarna och damerna.

– Ja, var ska jag börja? En sak som är helt sjuk är att vi spelare som åkte ur tidigt i slutspelet (SDHL) fick vänta sex veckor på VM-förberedelser. Det var en ny situation, absolut, men vi fick inte ens en helg tillsammans. De hade kunnat ta oss till Stockholm en helg, det hade inte kostat mycket. Jag hade till och med kunnat betala min egen resa för att få åka och träna med delar av landslaget.

– Sedan, kan du räkna hur många förläger Tre Kronor hade innan VM?

Jag hade tänkt fråga om det, trots att Tre Kronor vunnit VM-guld kom det siffror på att det varit en förlustaffär för förbundet och att de gått back sju miljoner kronor. En del i det är förlägren som du är inne på, och även att herrarna får 3,1 miljoner kronor i en VM-bonus om det blir guld. Får ni en bonus?

– Inte vid VM-mästerskap, men på OS har vi medaljbonus.

Vad känner du när du hör att förbundet går back på ett VM-guld?

– Det tycker jag är jättekonstigt, det är tråkigt. Bonusen och pengarna... jag skiter egentligen i det. Jag tycker att förbundet har mycket mer att göra med attityd, marknadsföring och hur man jobbar med produkten Damkronorna. Jag har sagt det hela tiden, de måste börja där, vad vill de med Damkronorna? Det är jättekul att höjdarna på förbundet skriver fina krönikor i tidningarna om jämställdhet, flickhockey och allt vad det heter, men mot oss spelare visar de inte ett skit.

Vad ska de göra i praktiken, känner du?

– De pratar om att U20-landslaget och herrarna är attraktiva landslag, det är de som är intressanta och det är dem som drar in pengar. Ja, men hur jobbar ni med produkten Damkronorna då? Visar ni utåt att det är en viktig produkt och att det är en del av svenska hockeyförbundet som är viktig? För mig är helheten viktig, för mig är team 16, till U18 dam, till Damkronorna, till Tre Kronor viktig. Det tycker inte jag att de förmedlar.

En vardag för en dam- och herrhockeyspelare skiljer sig ju enormt mycket och när många i Damkronorna åker iväg på landslagsläger måste de ta ledigt från sina jobb vilket innebär en inkomstförlust. Finns det en uppbackning från förbundet i de frågorna?

– Vi har haft ersättning för förlorad arbetsinkomst i år, men det skulle först inte vara det. Det var SHL som sköt till pengar där vilket vi är otroligt tacksamma för. Men de (förbundet) är duktiga på att ducka frågor och tycka att klubbarna ska sköta och ta ansvar, men de måste ändå se till verkligheten. Det är ganska olikt jämfört med hur herrarna har det och jag tycker att det är dåligt att de duckar för frågorna i stället för att stå för det: "Ja, det är för dåligt. Och det är så här det är.".

– De borde facea det i stället, börja om från noll och bygga något bra.

Om du skulle träffa Anders Larsson (ordförande) och förbundet. Vad skulle du vilja ha för svar? Hur ska de driva utvecklingen av damhockeyn och i synnerhet Damkronorna kanske?

– Jag vill först och främst ha ett ärligt svar på var de ser Damkronorna i organisationen. Om de bara ser oss som utfyllnad och något de måste ha eller att de genuint vill satsa på flickor och damer.

– Egentligen skulle man vilja sitta ner och prata lite djupare med dem och inte höra de här politiska, korrekta, formella och jättefina svaren de ger till media. Kom och prata med oss i stället för vi har inte träffat dem jättemånga gånger.

