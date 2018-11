Tackling i ryggen, hjärnskakning och 50 straffar: "Vi vann för Bennetts skull"

Det var i inledningen av tredje perioden som Modocentern Breanne Wilson-Bennett fick en tackling i ryggen och åkte in i sargen och slog huvudet med plexiglaset. Wilson-Bennett låg kvar på isen länge efter tacklingen av AIK:s Louise Nordberg Tenglin som fick matchstraff för checking from behind.

– Det ser ut att vara en ful smäll. Det första jag tänkte var att hoppas att det gick bra. Det var en smäll bakifrån och Breanne stod en halv meter från sargen, säger Björn Edlund.

Matchen blev tillfälligt avbruten och det dröjde ungefär 20 minuter innan ambulans anlände till Fjällräven Center och kunde hjälpa Modos forward. Under tiden lade sjukvårdspersonal värmefiltar på Breanne Wilson-Bennett. Det finns inga krav på matchläkare eller ambulans i SDHL.

- Vi har utbildad personal på plats som gjorde ett bra jobb. Vi har alltid sjukvårdare på varje match. De gör det ideellt.

Upplever du att det blivit fulare tacklingar i SDHL?

- Vi hade inte råkat ut för något tidigare den här säsongen och inga av våra spelare har tacklat någon illa.

– Det viktigaste är att det finns respekt för varandra på isen. Och även mellan ledarna.

Vad sa AIK:s tränare till dig?

– Han var ödmjuk och tyckte att det var bra att det gick bra för henne.

Modo vann efter hela 50 straffar mot AIK. Enligt uppgifter ska det vara fyra straffar från världsrekordet. Michela Cava blev stor matchhjälte för Modo med det avgörande målet, tillsammans med Modos målvaktsvägg Tindra Holm som räddade hela 48 straffar.

– Vi vann för Bennetts skull. Vi ska åka upp till sjukhuset och hälsa på henne nu, säger Björn Edlund.

Senare under söndagen meddelade Modo Hockeys huvudtränare Björn Edlund att Breanne Wilson-Bennet efter omständigheterna mår bra och har klarat sig undan den tuffa smällen med en hjärnskakning.