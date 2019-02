Modo stängde in sig efter förlusten mot LHC – pratade ut om insatsen: "Inte acceptabelt"

Någon dramatik var det inte kring det faktum att Modo stängde dörren och satt en lång stund i omklädningsrummet efter slutsignalen på tisdagskvällen.

Det fanns helt enkelt mycket att prata om.

Linköping var en och två klasser bättre, åtminstone i fem sjättedelar av mötet, och vann med 3–1.

– Sista tio minuterna är vi bättre som lag. Där, efter 50 minuter, släpper vår rädsla att misslyckas och blir istället en vilja att vinna. Men det är inte acceptabelt att det ser ut som det gör i 50 minuter, vi kommer inte att vinna en match om vi spelar på det sättet, säger Björn Edlund.

Modotränaren säger att just viljan att vinna var någonting som laget pratade om i omklädningsrummet efter matchen.

– Vi får inte gå ut och vara rädda för att misslyckas. Det är "do or die"-matcher, men det får inte hämma viljan att lyckas. Vi måste vilja vinna och gå in med inställningen att vinna varenda situation där ute, säger Edlund och fortsätter:

– I två perioder är vi tvåa och trea på puckarna, de (LHC) vinner varenda närkamp. Sedan på slutet, när vi får målet, får vi lite hugg och då helt plötsligt kommer det blodad tand. Vårt sätt att bete oss på isen ändras helt.

Vi har två segrar i Linköping i vinter och vi gillar att spela där.

Det låter lite klyschigt, naturligtvis, men den där avslutningen kan laget ta med sig in i nästa match. Nu väntar två bortamatcher i Linköping, på lördag och söndag.

– Jag är övertygad om att vi kommer tillbaka och är ett helt annat lag i helgen. Förhoppningsvis är det här plumpen vi behöver i slutspelet för att vakna till ordentligt.

Hur ser du på det psykologiska i att ni nu får åka till Linköping och spela två matcher, med 0–1 i bagaget?

– Vi har två segrar i Linköping i vinter och vi gillar att spela där. Det kommer att bli en rolig helg, säger Björn Edlund.

Frågan är om tjeckiska forwarden Laura Lerchova kan delta då. Hon åkte på en smäll i tredje perioden, när hon var i närkamp med en LHC-spelare och en annan kom in och tryckte till henne från sidan.

– Vi vet inte exakt än hur det är med henne. Hon hade smärtor i käke och nacke och är det smällar mot huvudet så tar vi det försiktigt. Ser man situationen är det en ganska klockren smäll från sidan, i huvudet på Laura.

Det blev ingen utvisning för smällen, vilket ledde till irritation i Modos bås. Björn Edlund vill dock inte prata mer om incidenten efteråt.

– Nej – och det är inte det vi förlorar på heller, säger han.