Sara, Po, Mattias, Mats – nu samlas kulturkändisarna på Svanö: "Få artister är så glödheta"

Vårens program för Svanö kulturförening är klart. Och det går inte av för hackor – här samlas några av kultursveriges tyngsta namn.

– Vi vågar väl säga att det är det starkaste programmet som den nya styrelsen någonsin fått till, säger Patrik Klingberg.

Svanö Kulturförening fortsätter med succékonceptet En kväll på, där mötet mellan olika artister samt författare och journalister är ett tema. Kulturföreningen samarbetar med andra föreningar och klubbarrangörerna bakom En kväll...

– Kulturföreningarna ligger bakom det mesta arbetet, sedan stämplas det som En kväll på. Vi vill gärna bygga broar mellan alla kulturentusiaster i området och samarbeta på olika plan.

Vårprogrammet inleds med en rutinerad kulturräv – musikern och poeten Mattias Alkberg, som kommer till Svanö tillsammans med Trio Katastrofa den 23 februari.

"Det är mycket möjligt att det kommer pratas om känslor och sån skit, om vänskap, kärlek och andra tillkortakommanden. Om poesi, politik och poesins politik och hur allt är ett jävla helvete och vad kan en göra annat än att skratta åt det.

Vad som i alla fall är helt säkert är att Mattias Alkberg och Jonatan Lundberg, med röst och piano kommer bjuda på fantastiska versioner ur Alkbergs låtskatt," summerar föreningen i pressmeddelandet.

Trio Katastrofa bildades 2016 och blandar musik från främst Bulgarien och Skandinavien i en mix som de kallar Skandi-Balkan Folk-Punk. Medlemmarna har spelat ihop i otaliga band och projekt sedan dess, och har turnerat flitigt i Europa och Chile.

Den 21 mars kommer serieskaparen och författaren Mats Jonsson med Tonbruket i släptåg. Den kvällen är redan slutsåld; Bollstasonen kommer att tala bland annat om Ådalshändelserna och sin nya, kritikerrosade bok "Blod i gruset".

– Över huvud taget märker vi att intresset är väldigt stort, både från kulturutövarna själva och publiken. Vi har fått tacka tillfälligt nej till artister som vi egentligen är väldigt intresserade av, men som helt enkelt inte ryms i vår, säger Patrik Klingberg.

– Och en hel del publik kommer långväga ifrån. Min upplevelse är att små kulturscener ute i landet börjar bli allt viktigare platser både för kulturutövare och besökare.

Supergruppen Tonbruket består av Dan Berglund, Johan Lindström, Martin Hederos och Andreas Werliin – medlemmar med ett förflutet i akter som Esbjörn Svenssons Trio, Soundtrack of Our Lives, Per ”Texas” Johanssons band och Wildbirds & Peacedrums.

Den 16 maj kommer Sara Parkman och Po Tidholm till Svanö.

– Få artister med lokal koppling är väl så glödheta som Sara Parkman är just nu, konstaterar Patrik Klingberg.

"Med sin skiva "Vesper" som hyllats av både kritiker och fans som en av 2019 års starkaste skivor visar Sara Parkman att hon är landets mest intressanta folkmusiker just nu. I musiken ryms såväl ett uppror mot nyliberalismens individuella new age-kapitalism som en lovsång till människans behov av helighet," skriver föreningen.

"Kartan – Bilder av Sverige" är en saklig, rolig, pedagogisk och milt provocerande föreläsning med journalisten och författaren Po Tidholm. Han kommer att tala om ekonomi, geografi och de skilda förväntningar som finns på staden och landet; Sverige är under förändring och många känner de långsamma rörelserna i sin vardag.

Men klyftan mellan stad och land är också synlig i statistik och forskning. Var är det möjligt att leva, arbeta och studera i framtiden? Var hamnar statens satsningar och företagens investeringar?

Hur skildrar medierna staden och landet och vad gör det med medborgarnas självkänsla? Ryms landsbygden i den nya berättelsen om Sverige? är några av de frågor som Po Tidholm kommer att ta upp.