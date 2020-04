Sångare från Nordingrå platsar i världsstjärnornas nya musikapp – och du kan sjunga med

I Ångermanland är Emanuel Bagge ett välkänt namn inte minst i Nordingrå, där han har sina rötter. Han sade upp sig från sitt jobb som danslärare och flyttade till Stockholm för att följa sin dröm om att sjunga.

Han har bland annat gått till final i TV4:s Talang, där han sjöng Bruno Mars superhit "Locked Out Of Heaven" och fick stående ovationer för sin version av Whitney Houstons "How will I know".

I dag skriver och framför han egen musik och har släppt sin egen låt ”Slowly Falling Pieces” i musikappen Sing Along Official, världens första sociala media med fokus på sång.

Appen erbjuder videokaraoke med originalmusik av internationella världsstjärnor som David Guetta och Sia men också kända svenska artister.

– Min drivkraft är att dela med mig av min historia, mina tankar och känslor genom musiken, säger Emanuel Bagge i ett pressmeddelande.