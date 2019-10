Sandra Bygdén Shameh: Korta sommarlovet med några veckor – gör plats för mer historia

Det var nog inte bara jag som trodde att Skolverkets förslag att ta bort antiken ur grundskolans kursplan i historia var ett tidigt aprilskämt.

Just antiken – en sådan avgörande del av vårt västerländska kulturarv! Så många vitala delar i vårt moderna samhälle föddes ju under den här perioden: demokratin, politiken, retoriken, matematiken, filosofin – you name it! I dessa globaliseringstider är gedigen kunskap om vår historia, och religion för den delen, dessutom viktigare än någonsin.

Kritiken mot förslaget lät heller inte vänta på sig och till slut fick de upprörda rösterna Skolverket att backa – antiken kommer finnas kvar i kursplanen.

Gott så.

Men problemet kvarstår för Skolverket, och framförallt för lärarna ute i verksamheten: alldeles för mycket innehåll ska hinnas med på för få timmar.

”Vi måste hitta en lösning som innebär att historielärare får en kursplan med bättre balans mellan innehållet och undervisningstiden utan att viktiga delar tas bort. Det blir en svår nöt att knäcka”, meddelade Skolverket.

Mitt enkla förslag: Gör sommarlovet kortare.

Sommarlovet ska vara långt och skönt. Men just nu är väl lovet i längsta laget? Jag själv hade ett himla sjå att försöka sysselsätta min son med vettiga aktiviteter under sommarlovets sista månad. Jag hade slut på semester, jobbade på dagarna och gick i säng tidigt – han vände på dygnet. För sonens del innehöll de sista veckorna på lovet nog mest tv-spel och Youtube (inget ont om det, i lagom mängd!). Jag hade gärna sett att han fått förkovra sig i historiens underbara värld istället.