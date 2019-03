Din Tur varnar för stora trafikstörningar under snöovädret: "Var ute i god tid"

Snöovädret som drog in över Västernorrland under onsdagen påverkar trafiken kraftigt i Sundsvall. SMHI har klass 1-varnat och Trafikverket varnar för kraftiga vindar på Sundsvallsbron. Nu väljer Din Tur att ställa in vissa bussturer i Sundsvall och varnar för förseningar i hela länet.

– Vi disponerar om vissa fordon för att kunna stärka upp övriga linjer, säger Hans Fälldin, presstalesperson på Din Tur.