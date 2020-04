Sambiblioteket i Härnösand nya knep i coronakrisen – kör hem böcker till äldre

Oron för coronaviruset påverkar lokalsamhället på många sätt och många idéer föds för att hindra smittspridning och skydda äldre i riskgrupper.

På Sambiblioteket i Härnösand har kör man varje fredag ut hemleveranser till bokläsare över 70 år samt att man infört take away kassar där personalen packar de beställda böcker och överlämnar utanför biblioteket.

– Vi har sedan många år redan projektet "Boken kommer" där vi kör ut böcker och de nya hemleveranserna betyder att vi utökar den tjänsten. Idén med take away kassen fick vi genom facebook-gruppen "Bibliotek i coronatider", säger Susanne Hägglund.

Hägglund berättar att första hemleveranser sker nu på fredag då tre äldre kunder beställt välfyllda kassar med böcker. Take away kassen med utvalda böcker kan beställas via telefon eller mejl och hämtas, efter överenskommelse, utanför biblioteket.

– I det rådande läget måste vi vara flexibla och anpassa oss. Vi har ett halverat antal besökare nu, men har samma öppettider som vanligt, säger bibliotekarie Stefan Grip.

När det gäller besöksförbudet på äldreboendet har biblioteket löst det med att de lämnar över beställda böcker utanför boendet.

Bibliotekets bästa karantäntips: (För att nyttja bibliotekets e-tjänster behöver man ett lånekort och en pinkod).

►Viddla – titta på film gratis med denna streamingtjänst. Funkar på dator, mobil och surfplatta.

►Biblio – låna e-böcker och e-ljudböcker direkt i mobilen.

►Pressreader - dagstidningar på olika språk.

►Ztory – Välj bland 7000 olika tidskrifter och magasin.