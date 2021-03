Sam Forslunds händelserika tid i The Boots

Sam är son till den berömde konstnären Levi Forslund. Föräldrarna skiljde sig 1959 och Sam växte upp med mamma Stina och tvillingsyster Siv sedan de äldre syskonen flyttat hemifrån.

Musiken blev snabbt Sams stora intresse. Mamman köpte 1960 på Hagströms musik uppe på Storgatan ett trumset åt Sam, som glad i hågen tränade hemma i lägenheten i stiftelsehuset U1. Så flitigt att grannarna började klaga. En dag då Sam var borta lämnade mamman tillbaka trumsetet.

För att Sam, som hon trodde, inte skulle bli ledsen tog hon i stället hem ett dragspel, som hon satte på köksbordet. Då Sam kom hem ville han bara sjunka genom golvet, för dragspelsmusik var ju det töntigaste han visste. Nåja, Sam lärde sig spela dragspel och så bildade Gullängetgrabbarna Roland Nordin, Olavi Johansson, Bertil Söderqvist, Anders Sellin och Sam Forslund bandet ”Robas”.

Det hann inte gå mer än ett par månader så blev Sam Forslund utbytt. Inte ville Sam fortsätta spela dragspel efter det, så han placerade dragspelet på pakethållaren och cyklade iväg till Hagströms musik. Det bar sig inte bättre än att på vägen dit åkte dragspelet ner i gatan. Sam bytte bort det trasiga dragspelet mot en elbas och så skapades Spectrum med Sam, Hans Lindström, Mats Norberg och en trummis, som Sam glömt namnet på.

Sam Forslund som lärt sig ackorden i The Shadows gitarrstycke Nivram imponerade så pass mycket på The Boots kapellmästare Roland Nordin, att han fick komma tillbaka till bandet, som nu bytt namn. Robas hade 1962 i samband med Målle Lindbergs spektakulära landning i en helikopter på Örnsköldsviks hamnplan blivit The Boots.

Den ombildade popgruppen med sologitarristen Roland Nordin, kompgitarristen Olavi Johansson, saxofonisten och sångaren Douglas Söderlind tillsammans med elbassisten Sam Forslund och batteristen Roger Arnström blev något att räkna med och gjorde uppträdanden på Nalen där man 1964 blev tvåa i en twistbandstävling efter Sleeptones där Janne Schaffer och Ted Åström spelade.

Under åren 1963-1965 tog taxichauffören Göran Strandman hand om bokningarna. Sam har kvar ett kvitto från 20/3 1965 där det framgår att månadsgaget låg på 147 kr, som dock den gången hade reducerats med 58 kr för en sen ankomst. Inga sötebrödsdagar med andra ord.

The Boots spelade fram till 1968 och Sam hamnade därpå i Goldfingers.

Kjell Larsson

Näraskribent