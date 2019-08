Säkrad serieseger för FV U19 – nu väntar kval till Allsvenskan: "Något att längta till"

Friska Viljor åkte med ett ungt lag till Östersund för mötet med Östersunds FK på lördagen. Matchen vanns med 3-1 efter en bra och stabil insats. Medvetet började gästerna med att ligga onormalt lågt i försvarsspelet och låta ÖFK få ha mycket av bollinnehavet. Vilket säkert gjorde dem lite konfunderade i speluppbyggnaden.

ÖFK kom dock runt och gjorde 1-0 på ett fint inlägg som nickas i mål. Direkt efter målet ändrade Friska Viljor sina utgångspositioner i försvarsspelet och flyttade upp pressen cirka 20 meter och det överraskade hemmalaget. Friska Viljor började då vinna boll högre upp i planen, kom till fina omställningar och fick bland annat en del farliga frisparkar på ÖFK:s planhalva. Just en sådan tryckte Elias Cederblad påpassligt in, där hemmamålvakten inte orkade få tag på bollen. Efter målet skapade Friska Viljor ytterligare någon chans, men 1-1 stod sig i halvtid.

Omgående efter vilan gav vänsterbacken Pontus Ögren FV ledningen med 2-1. En snygg frispark som lyftes in, bollen gick igenom hela straffområdet till Jesper Bergström som kom på bakre delen och lyfte in bollen igen och Pontus kom perfekt och tryckte in den otagbart. Sedan var det egentligen inga diskussioner längre.

Friska Viljor låg rätt i banan med försvaret, vann boll och kunde då gå på farliga omställningar. Fredrik Borgström stängde matchen definitivt, när han påpassligt trycker in 3-1 på retur efter en frispark och det var bud på fler mål från de gulsvarta killarna innan domaren blåste av.

Resultatet gör att Friska Viljor redan är klara seriesegrare i U19 division 1 och som klubb nu i oktober spelar ett kval mellan tre lag om två platser till U19 Allsvenskan Norra 2020. En serie som i år har lag som BP, Hammarby, AIK, Djurgården, Sirius, Örebro, GIF Sundsvall med flera.

– Det kvalet blir något att längta till för killarna, säger assisterande tränare Patrik Wågström.

En mycket nöjd Patrik Wågström delar ut beröm till hela laget, men lite extra till Emil Lundqvist, Jesper Bergström, Fredrik Borgström, Jacob Vestin och till lagets bäste för dagen, Elias Granath.

Division 1, U19

Östersunds FK U19 - Friska Viljor U19 1-3 (1-1)

Mål Friska Viljor: Elias Cederbladh, Pontus Ögren, Fredrik Bergström