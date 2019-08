Så slutar allsvenskan norra 2019/20: Tappar 17(!) spelare från ifjol – spännande nyförvärv från Australien

8. Kågedalens AIF (NYKOMLING)

Fick ta den sista platsen då Team Kalix IBK valde att tacka nej till sin plats i allsvenskan kommande säsong. Först överläts platsen till Öjebyns IBF, som de i sin tur också tackade nej. Då kom turen till Kågedalens AIF, som tackade ja. Det kommer att bli en tuff säsong för KAIF i allsvenskan, även om serien ser ut att kanske inte hålla samma kvalité som förra säsongen. De slår ihop med Skellefteå IBK och kommer att samarbeta med Gamla Stan IBK som huserar i division 1 Västerbotten. Slutgiltiga truppen blev precis klar, där spelare från både Kågedalens AIF och Skellefteå IBK fanns med. I övrigt inga nyförvärv. Blev utslagna i playoff-spelet av Klockarbergets BK så bottenstriden dem emellan lär bli tuff.

In:

Ut: Slutar gör Hanna Wahlberg, Agnes Boström och Tyra Schönfeldt.

7. Klockarbergets BK (NYKOMLING)

Kvalade och tog steget upp i allsvenskan igen inför denna säsong. Ska KBK lyckas hålla sig kvar i år? Behåller i princip alla spelare från ifjol, alla spelare och ledare har kontrakt över nästa säsong. Får in en hel drös spelare från ungdomslaget. En målvakt plockades upp från ungdomslaget redan inför kvalet ifjol, Nathalie Söderberg. Värvar även en målvakt från IBK Härnösand som har visat prov på att hon besitter många kvalitéer. En utespelare värvas också från Hudik/Björkberg IBK, med erfarenhet av allsvenskt motstånd. Förra gången KBK huserade i allsvenskan blev det en tung säsong, nu vet man förhoppningsvis vad som väntar och vad som krävs av laget för att stanna ett år till. Slaget om vilka som är bäst i Sundsvall kommer att bli spännande i vinter.

In: Anna Enarsson , Maja Medelberg, Cornelia Isaksson, Agnes Åsander, Johanna Backlund, Ida Wilhelmsson, Tova Alm, Selina Stolt (Alla dessa från U-laget). Emilia Hansson (Hudik/Björkberg IBK), Amanda Lundberg (IBK Härnösand), Josephine Eriksson (Vattjoms IK)

Ut: Johanna Nilsson, slutar.

6. Notvikens IK

Placerade sig ifjol på en femteplats, i år får de kliva ner en placering och hamna bakom SSL-meriterade ÖIB. Tappar sin bästa poängplockare från ifjol Fanny Spolander, vilket kan bli ett rejält avbräck om man inte lyckas värva någon ersättare. Det sker en generationsväxling i laget just nu, så det kommer att vara många unga spelare i truppen under säsongen. En del spelare från Kalix, som drog sig ur allsvenskan, kommer att gå över till Notvikens IK. Laget gjorde en del starka resultat ifjol, bland annat slog man Dalen på bortaplan med klara 2-6 och tog poäng av Sundsvall på bortaplan efter förlängning. Kan man fortsätta på den banan kan laget kanske utmana ÖIB om femteplatsen, men det blir nog tufft att nå en bättre placering än så.

In:

Ut: Fanny Spolander (FBC Kalmarsund)

5. Örnsköldsvik IBK (FRÅN SSL)

Åkte ur Svenska Superligan i våras och nu är man i en tuff situation. ÖIB tappar 17(!) spelare från fjolårets trupp. Stora delar av juniorlaget från ifjol lyfts upp rakt av och blir det nya damlaget. Det är flera spelare som har kommit in på högskolor runt om i landet och flyttar. Det kommer att bli en tuff men lärorik säsong i allsvenskan för många av de unga spelarna. Några spelade ett fåtal matcher i SSL ifjol men de allra flesta tar klivet från juniorallsvenskan till allsvenskan. Damjuniorernas tränare följer också med upp, Mikael Sjölund, som blir ny huvudtränare.

In: Sanna Holmström (Malmö FBC), Ronja Edlund (Gullänget/Kroksta IBS)

Ut: Sabrina Strandberg (Sundsvalls IBF), Julia Näslund (IBK Dalen), Elina Hirvi (IBK Dalen), Amanda Svärd (KAIS Mora), Lisa Ehlin (IBF Dalen), Emma Sparf (ryktas till Sundsvalls IBF), Alva Sjölund (Thorengruppen IBK). Flyttar/Pluggar: Klara Sundell, Madeleine Grundström, Sandra Hanses, Frida Tjärnström, Nora Östman. Slutar gör Elin Sjödin, Lovisa Nilsson och Elin Gustafsson. Hanna Strandberg ännu ett frågetecken.

4. IBF Dalen

Slutade på en fjärdeplats även ifjol och får nog förbereda sig på en liknande placering i år. En hel del uddamålsförluster mot topplag i Norra och Östra förra säsongen, så potentialen för en högre placering i tabellen finns helt klart, men då krävs något extra av laget. Förlängt med några viktiga pjäser som kan spela en avgörande roll för laget. Jennifer Nygren är en av dem, som förra säsongen placerade sig högt upp i poängligan. Man tar dessutom in ett spännande nyförvärv från Australien. Får också in SSL-meriterade Lisa Ehlin från Örnsköldsvik.

In: Blaise Hodges, Australien (Western Wolves FC), Lisa Ehlin (ÖIB), Emelie Eliasson (Team Kalix IBK), Stephanie Schöld (IBK Lund), Julia Wall (IBF Dalen damjunior), Maja Fahlén (IBF Dalen damjunior)

Ut: Wilma Parkle (Thorengruppen IBK), Elsa Nilsson, Vanessa Östman, Jonna Lindberg. Slutar gör Lina Holmgren, Josefine Sandberg, Malin Sjöberg, Elvira Boström, Emma Hellberg.

3. Sundsvalls IBF

Får tillbaka en viktig pjäs i Sabrina Strandberg som spelade i SSL ifjol med ÖIB, kan bli en nyckelspelare för Sundsvall. Klubben gjorde även nyligen klart med Stina Allgulander, tillbaka efter ett år i Italien och studier. Hon blir en ledargestalt som kan bidra med rutin och lugn på sin backplats. En kanonvärvning för Sundsvallslaget. Viktigt också att få behålla poängmaskinen Lina Hägg som fått erbjudande från en schweizisk klubb men valt att stanna i Sundsvall. Tappar två viktiga pjäser som lägger klubban på hyllan.

In: Sabina Strandberg (Örnsköldsvik IBK), Stina Allgulander. Emma Holm (Östersund, inte spelat på flera år), Emma Sparf (ÖIB) RYKTE.

Ut: Milla Lundberg (Team Thoréngruppen IBK) Amilia Sjöström, slutar. Josefine Möllerström, slutar.

2. Thoréngruppen IBK

Sammanslagning med förra årets IKSU Ungdom, som gör att Team Thoréngruppen tar platsen i allsvenskan i år. Samarbetet ska generera fler spelare med anknytning till Umeå till IKSU–elit och även Thoréngruppen. Man får behålla stora delar av truppen från ifjol och kan då räkna med en lika bra placering som förra säsongen, men lagen bakom hotar helt klart umeålaget. Blir spännande att se hur det här ändå "nya" laget ska prestera i höst. Tränare för TTG blir Christoffer Suominen som tidigare varit i både KAIS Mora, Kalmarsund och Linköping. En meriterad tränare som vill ta laget till finrummet i SSL. Eventuellt fler nyförvärv på väg in i truppen.

In: Alva Sjölund (Örnsköldsviks IBK) Wilma Parkle (IBF Dalen), Milla Lundberg (Sundsvalls IBF), Johanna Spetz (Åkersberga IBF), Sanja Johansson (RIG)

Ut: Mira Sandström (IKSU), Linnea Sandström (ryktas till Kalmarsund).

1. RIG Umeå IBF

RIG är alltid ett lag att räkna med, även fast årskullarna kan variera i nivå så är det ändå treorna och tvåorna som majoritetsmässigt spelar i allsvenskan. RIG brukar placera sig högt i allsvenskan och detta år blir inget undantag. Linnea Hammar (årskurs två i höst) kommer troligen att vara en nyckelspelare i RIG den kommande säsongen, tillsammans med Julia Zachrisson (år tre i höst) och Nellie Öhgren (år två). Man får dessutom in en ny årskurs tre elev i Lovisa Thorsander från Nykvarns IF. Det för att man haft en plats ledig efter avhopp. Ska bli spännande att se henne under säsongen.

In: Hilma Ahnlund (Gullänget Kroksta IBS), Thea Lindén (Hovslätts IK), Hanna Modigh (Täby FC), Thea Löfborg (Warberg IBF), Cajsa Alm (IKSU), Stina Johansson (Fagerås BK), Juni Söderqvist (Almunge IK), Maja Lindsjö (IKSU), Ella Johannesson (Växsjö Vipers), Lovisa Thorsander (Nykvarns IF).

Ut: Wilma Johansson (Endre IF), Mathilda Nilsson (Sirius IBK), Kajsa Pettersson (Sirius IBK), Isa Grängsjö (Sirius IBK), Maja Sund (Sirius IBK), Cornelia Palmén (Västerås Rönnby IBK), Ida Sjölander (IBK Dalen), Clara Olofsson (Jönköpings IK), Sanja Johansson (Thoréngruppen IBK)