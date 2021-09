Så ska regionen nå ut till ovaccinerade – inte aktuellt med kallelser i nuläget: "Kan bli förvirrande"

177 103 personer har vaccinerats med minst en dos i Västernorrland sedan vaccinationskampanjen inleddes i december förra året.

Totalt har 86,8 procent av den vuxna befolkningen vaccinerats – de resterande 13,2 procenten arbetar nu regionen för att nå ut till. Under fredagen öppnade även Region Västernorrland möjligheten att själv boka tid för den andra dosen vaccin.

– Det pågår diskussioner. Precis som Folkhälsomyndigheten sagt så måste civilsamhället gå in och hjälpa till också. Här hoppas vi att arbetsgivarna kan sprida information på sina arbetsplatser. Det pågår dialoger med kommunerna om deras personal som är ovaccinerad till exempel.

I Kalmar län har Region Kalmar beslutat att skicka ut direktbrev till varje person över 16 som är folkbokförd i länet och som inte finns med i regionens register över vaccinerade. Region Västernorrland har även diskuterat en liknande lösning – men den är inte aktuell i dagsläget.

– Vi har även tittat på att göra utskick, men just nu är det inte någon bra tajming då vi stänger ett antal vaccinationslokaler för att flytta in på nya platser. Det kan bli förvirrande om vi skickar ut brev just nu. Det är en möjlighet vi har framöver, menar Karin Sellgren och fortsätter:

– Länsstyrelsen har även fått ett uppdrag att hjälpa till för att öka vaccinationstäckningen. Där pågår dialog hur vi ska nå de vi inte har vaccinerat hittills. Vi har arbetat länge med de här frågorna och har inarbetade kontaktvägar. Vi fortsätter arbeta i dem.

Under torsdagen kom även beskedet att Folkhälsomyndigheten i början av november kommer att börja vaccineringen av 12-15-åringar.

– Det är ett så pass nytt besked att vi tittar på det fortfarande. Vi måste se över hur vi ska arbeta med det.

– Folkhälsomyndigheten har varit tydliga med att de förordar att vaccinationerna ska ske i skolorna för att det ska bli jämlikt. Vi måste ha täta dialoger med kommunerna kring hur den vaccinationen ska organiseras.

Samtidigt som personer från 12 år nu kommer erbjudas vaccination fortsätter även arbetet med vaccinering av tredje dosen för dem som ordinerats en påfyllnadsdos.

– Det rullar på med tredje dosen. Vi vaccinerar allt eftersom remisserna kommer in. Enligt den senaste statistiken var det 484 personer som vaccinerats fram till torsdagen.