Så ska GIF Sundsvall bygga truppen – sportchefen erkänner efter tunga året: "Det misstaget gör vi inte igen"

Ett av Henrik Åhnstrands första uppdrag som ny huvudtränare i GIF Sundsvall blir att stötta Urban Hagblom i att bygga truppen, berättar han.

GIF Sundsvall går igenom stora ekonomiska besparingar jämfört med förra året – så nu gäller det att bygga smart.

– Det är en situation där man kan se alla problem som finns, eller se lösningarna på problemen. Så fungerar jag. Jag tycker det ska bli spännande att bygga nytt med ledarna som är här, men också spelarna vi har, de som ska in och de unga vi har. Det ska bli roligt att försöka bygga något nytt, säger Åhnstrand.

GIF Sundsvall har redan gjort klart att de kommer satsa mer på egna produkter och talanger nästa säsong.

Men det ska också ske inom rimlighetens gränser. Därför måste namn utifrån in också.

– De unga från vår akademi måste få ett rimligt ansvar på sina axlar och inte för höga krav, säger Åhnstrand.

Urban Hagblom berättar hur många namn som ska till. Arbete med truppbygget kommer kunna ta ytterligare fart nu när en huvudtränare finns på plats.

– Parallellt har vi självklart jobbat med truppen. Vi har idag 13 man under avtal och ska upp på 22 spelare. Så ett antal nya spelare ska in under avtal, säger Hagblom.

När Henrik Åhnstrand presenterades betonade både han och Urban Hagblom att 2020 ska truppen bestå av spelare som "vill vara i GIF Sundsvall".

– Det viktigaste är att vi får hit spelare som vill vara här. Att vi får rätt karaktärer och personligheter som är här för att hjälpa GIF Sundsvall, men också sig själva. Att de är här av anledningen att de vill vara här och att vi kan skapa en bra laganda utifrån det, säger Åhnstrand.

Hagblom medgav att han inte lyckades med det i truppbygget den gångna säsongen.

– Det får jag ta på mitt ansvar, för inför 2019 hade vi för stort fokus på spetskvaliteter i de roller vi tillsatte. Vi minskade truppen för att spetsa till och förstärka. Det gjorde vi sett till individuella kvaliteter, men gruppdynamiken är A och O för att nå segrar. Där lyckades vi inte lika bra med researchen, som vi gjorde när det gällde fotbollskvaliteterna. Det handlade också om personligheter och karaktärer. Och det misstaget gör vi inte igen.