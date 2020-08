Så många drabbades av de stora strömavbrotten i Härnösand – Hemab felsöker: "Stora krafter vi har att göra med"

Under fredagen drabbades Härnösand av ett nästan fyra timmar långt strömavbrott och under lördagen varade strömavbrottet under drygt en timme.

Totalt var 7 900 hushåll utan el under fredagen och 7 720 hushåll under lördagen. Felet berodde på att Hemab inte fick in ström i deras överliggande nät.

Inte förrän efter fyra timmar hade alla hushåll fått tillbaka elen. Hemab hade då kopplat in ström från annat håll, med andra kopplingspunkter.

– Felet är inte åtgärdat, men vi har kunnat koppla om och strömsatt på den vägen, sa Hemabs utvecklingschef Jonathan Grip då.

Just nu håller Hemab på med en felsökning, där det letas mer generellt. EON var under måndagen i trakterna kring Murberget och utredde vad det är som har orsakat felet. Deras utredning beräknas pågå i en vecka.

– Det är stora krafter vi har att göra med. Vi måste göra det på ett kontrollerat sätt, säger Lena af Geijerstam Unger som är verkställande direktör för Hemab.

Hon fortsätter:

– Vi har inspekterat lite längre sträckor på vår ledning. Vi har konstaterat att vi inte har fel där. Vi försöker att utesluta alla möjliga felkällor som vi har inom vårt nät, men vi har inte hittat några fel.

Det har spekulerats på Facebook om det är en IT-attack som orsakat strömavbrottet, vad säger du om det?

– Det finns ingen anledning att tro något sådant, det är självklart därför vi måste ta reda på vad felet beror på. Det här problemet är lite svårare att hitta. I och med att hela inmatningen har stannat upp på det här sättet tyder på att det är ett större problem, säger Lena af Geijerstam Unger är verkställande direktör för Hemab.

Vad är nästa steg?

– Arbetet fortsätter tillsammans med Eon i ett samarbete för att kunna lösa problemet. Vi har gjort de mest uppenbara felsökningsåtgärderna. Sedan går vi vidare och analyserar, säger hon avslutningsvis.