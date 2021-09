Så många av taken i Västernorrland kan behöva repareras – ny undersökning: "Beror på okunskap"

Under 2020 gjorde Anticimex en undersökning då man tittade på 360 tak i Västernorrland som besiktigades förra året. 213 av taken var skadade eller riskerade skada. Enligt Anna Brundin är det viktigt att man ser efter sitt tak minst en gång per år för att förhindra vattenskador.

– Det viktigaste är att man inspekterar taket och kollar efter skador exempelvis småsprickor i takplattorna. Man behöver då inte gå upp på taket utan kan stå på en stege vid kanten, berättar Anna Brundin och fortsätter:

– Om man ser någon skada är det också viktigt att fixa det. Det blir ofta så annars att man kanske säger "jag ska fixa det snart" och så hinner det gå två år och det är oftast allt som behövs för att vattenskador ska kunna sätta sig.

Enligt Anna Brundin kan också flera människor vara osäkra över att gå upp på sina tak då man är rädd för att skada sig. Då är det viktigt att ta till lämpliga säkerhetsåtgärder.

– Om man ska gå upp på sitt tak bör man använda sig av en stege och gärna en säkerhetssele för att inte ramla av, berättar Anna Brundin.

I och med att klimatförändring blir ett allt större problem väntar även mer skyfall i framtiden. Något som man som husägare bör förbereda sig för menar Anna Brundin.

– I och med klimatförändringar kan skyfall komma att bli vanligare och vanligare vilket taket kan ta stryk av. Då kan en enkel sak som man kan göra vara att exempelvis rensa takrännorna, berättar hon.