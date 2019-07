Så lägger Timrå IK upp försäsongen – hård träning och tester receptet för framgång: "Man får inte vara rädd för att träna"

Timrå IK har precis kommit tillbaka från semestern – och det är hårdkörning direkt. Under onsdagen samlades laget och hade fystester i den gassande solen på Grytan i Timrå.

Men att ispremiären närmar sig för laget kommer inte att märkas nämnvärt i träningsintensiteten. Redan på måndagen tjuvstartar Timrå issäsongen för att komma förbereda för matchen mot Storhamar tre dagar efter officiella ispremiären.

– Mängdmässigt så blir det mycket för spelarna. Vi kommer gå på is till veckan och förmodligen köra tre dagar. Det gör vi för att inte slita ut ljumskarna för mycket. Vi tycker att vi får en lite mjukare övergång från barmarken och så för att kunna hålla i lite mer, säger Fredrik Andersson och fortsätter.

– Det kommer bli mycket teknik de här tre dagarna och att känna sig för. Sedan kommer det bli lite skridskokondition och sådär för att få upp åkstyrkan för det är någonting som kommer vara viktigt framöver. Efter det ska vi successivt komma in mer på spelsystem och sådana saker. Första matchen är ju rätt så tidigt mot Storhamar så vi måste börja sätta lite grejer framför allt i försvarsspelet innan dess, säger Andersson.

Trots att laget går på is kommer man inte att släppa på träningen utanför isen. Detta för att kunna dra nytta av den styrka som byggts upp under försäsongen senare under säsongen.

– Vi kommer fortsätta köra styrka och så varje dag som vi har gjort under de här åren. För vi vet att vi kommer att behöva det längre in i säsongen också, säger Fredrik Andersson.

– Det är därför vi har den här försäsongen också för att de ska vara förberedda och kunna trappa ned lite på träningen, men ändå har en bra nivå när vi kommer in i seriespelet. Men man får inte vara rädd för att träna heller.

För att se till att spelarna inte sliter ut sig alltför mycket i sommarvärmen med den höga träningsintensiteten kommer ledningen att varje morgon testa spelarna för att se dagsformen.

– Lika viktigt är det när man tränar såhär hårt att man vilar de dagar man inte tränar. Så där ska vi ha bra koll på det och vi har lite idéer på hur vi ska lösa det för att kunna se hur pigga vi är. Därför är de här testerna vi gör nu väldigt viktiga, säger Andersson.

– Vi kommer att testa av dem när de kommer in här på morgonen och se framför allt är det vilken kick man har i benen och sådana saker. Hur trött man är i kroppen. Det kan man mäta lite grann med spänst och tester och sådana saker. Vi kommer att jobba lite med det för att se vilken mängd vi ska lägga på träningen från dag till dag, avslutar Timråtränaren.