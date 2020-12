Så blir vädret på nyårsafton i Ångermanland – och då kommer kylan: "Ingen jättebra sikt för att se raketer"

Mycket är annorlunda pandemiåret 2020 – också vädret är mildare än vanligt. Nu har dock snön kommit till Ångermanland och enligt prognosen fortsätter det att snöa – också under nyårsaftonen.

– Även på torsdag, på nyårsaftonens dag blir det snöfall i stora delar av Ångermanland. Det fortsätter även vid 12-slaget, säger Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Snö, alltså. I alla fall för de som bor lite inåt landet i Ångermanland.

– Det kan vara så att det kommer en liten portion med mildare luft igen. Vid kustbandet kan det vara inslag med regn vid tolvslaget. Men annars är det snö. Det blir ingen jättebra sikt för att se raketer, säger Per Holmgren.

Dagen före nyårsaftonen faller mellan 8 och 9 centimeter snö, mindre mängder vid kusten. På nyårsafton fortsätter snön, men då med lite mindre, mellan 4 och 8 centimeter.

– Det blir inte så mycket snöblandat regn som vi har haft under tisdagen, utan mer "ren" snö, säger Per Holmberg.

Temperaturen på nyårsaftonen kommer att ligga runt nollan eller någon plusgrad vid kusten, inåt landet någon minusgrad. Men sedan kommer kylan.

– Kallare luft drar ner under helgen, under lördag och söndag. På söndag ser det ut att bli rätt klart väder och sol, säger Per Holmberg.

Är det på riktigt – kan det bli sol?

– Man kan undra om det verkligen är på riktigt! Det blir kallt då också. Det kan säkert bli 15 minusgrader på nätterna och lite mildare på dagarna. Runt 5-6 minusgrader precis vid kusten och inre Ångermanland kan få 10-15 minusgrader även på dagen.

Men då får jag passa på att önska gott nytt år!

– Gott nytt år!