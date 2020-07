Rysare när Gottne sänkte FV i DM-finalen – Ferrara stor straffhjälte: "Pricken över i"

Det brukar allt som oftast bli täta och tuffa matcher mellan Gottne och Friska Viljor och 2020 års DM-final var inget undantag. Oftast är det också oavgjort vid full tid – och inte heller där var denna match något undantag.

Rasmus Bergström sköt 1–0 till Gottne i första halvlek och Albin Svensson utjämnade halvvägs in i den andra 45-minutaren.

En överlag jämn match gick sedan till förlängning – där FV var strået vassare men inte kunde förvalta övertaget.

Det hela fick istället avgöras i en straffläggning och där var det Anthony Ferrara som spelade huvudrollen. Gottnes burväktare räddade straffar från både Anton Granath och Tobias Forsberg och satte sitt lag i förarsätet.

När utespelarna dessutom förvaltade sina lägen var saken klar. Nathan Millis satte spiken i kistan och Gottne upprepade bedriften från i fjol och blev distriktsmästare.

– Det var en bra match. Vi visste att de skulle ge oss en tuff uppgift och det blev en sådan också. Sedan hade vi turen med oss på straffarna.

Det var väl inte bara tur?

– (skratt) Nä, det var lite teknik också antar jag, säger Ferrara.

Vad tänker du när du går in i en straffsituation?

– Som målvakt vet man att man inte har någonting att förlora. Man går på magkänslan och vad som känns bäst och försöker att läsa hur de kliver fram till bollen. Sedan är det bara att gå för det.

Anton Granaths straff gjorde Ferrara en aning orolig.

– Den var lite obehaglig eftersom den for under armen på mig, så jag trodde att den kanske hade gått in. När jag tog den andra sedan var det pricken över i. När du vet att du går åt rätt håll och får kontakt med bollen är det en stor lättnad.

Gottnemålvakten konstaterar än en gång att FV gav dem en tuff match. När det stod och vägde i förlängningen var det som sagt gästerna som kändes heta och Ferrara och hans försvar fick arbeta för att hålla undan tiden ut.

– Vi blev lite trötta och vi har en del småskavanker också. Men alla gjorde allt de kunde och kämpade för allt vad de var värda, man kan inte begära mer än så.

Det har varit ett intensivt matchande på slutet. Lagen har gått från noll till hundra på kort tid och så sent som i lördags hade både Gottne och FV matcher i division 2.

– Man får se till att hålla sig i form och återhämta sig så bra man bara kan. Det har gått bra tycker jag, vi är bara så glada för att få spela igen också.

Hur firar du det här?

– Jag vet inte riktigt. Jag dricker inte alkohol så det kanske blir en Trocadero, säger Anthony Ferrara och skrattar.

MATCHFAKTA

Gottne–Friska Viljor 5–3 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0) e. str.

G: Rasmus Bergström. F: Albin Svensson. Avgörande straff: Nathan Millis.

Publik: 0.