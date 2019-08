Rykande färskt nyförvärv, hafsigt spel och klassmål – Mora besegrade Timrå i SCA-cupen

Det var drag direkt från start i matchen mellan Timrå IK och Mora IK då Timråklacken visade röstkapaciteten direkt i matchinledningen. På isen var det även hemmalaget Timrå, för dagen i vitt, som satte högsta fatt inledningsvis. Några större farligheter skapade däremot inte Medelpadingarna.

Drygt halvvägs in i perioden kom Mora in i matchen och lyckades sätta Timrå under press i anfallszonen. Några resultat annat än ett par halvlägen som målman Ohre i Timråmålet kunde styra undan skapade man inte.

Strax innan klockan slagit 16 minuter i den första perioden fick Moras Jonathan Granström sätta sig i utvisningsbåset efter en tripping. Det efterföljande numerära överläget utnyttjade Timrå. Under ännu en avvaktande Morautvisning i power play-spelet kunde Timrå göra 1–0 genom Jens Lööke. Samtidigt som Tomas Skogs fick vila och Timrå fortsätta sitt numerära överläge i ytterligare två minuter.

Några sekunder innan paus jobbade Måns Carlsson i Mora förtjänstfullt tillbaka pucken från Filip Lander i mittzonen, något som resulterade i en utvisning för den sistnämnde. Något resultat av den blev det inte och Timrå hade med sig en ledning med 1–0 i paus.

Mora inledde den andra perioden med ett numerärt överläge sedan Landers utvisning i den första perioden. En stund senare skulle man få chansen igen, men bägge möjligheterna utan resultat.

Halvvägs in i perioden skulle dock Mora hitta nätet. Efter en tilltrasslad situation kring blålinjen fick Adam Masuhr skottmöjligheten och tog den. Via en Timråspelare letade sig pucken in i nätmaskorna bakom Adam Ohre och kvitteringen var ett faktum.

Mora tog över spelet helt i slutet av den andra perioden och jobbade fast Timrå i anfallszonen. Med 15 sekunder kvar av perioden kom också utdelningen för Moragänget. Efter att Gustav Nielsen fått vila två minuter för hakning kunde Mora ta ledningen för första gången i matchen genom Niki Petti. En ledning man tog med sig in i pausvilan.

Med ett sent ledningsmål i den andra perioden kom Mora ut i ledning inför den tredje. Det var däremot Timrå som kom ut starkast i inledningen av perioden och skapade en del lägen mot Olof Lindbom i Moramålet som dock stod emot bra.

Drygt fyra minuter in i perioden sliter sig Niki Petti loss från Timråförsvaret och kommer fri mot Ohre i Timrås mål. Något mål blev det inte av friläget utan Ohre stod för en fin räddning med plockhandsken. Senare skulle även Mora vaska fram ett stolpskott, men uddamålsledningen höll i sig.

Efter åtta minuter skulle Mora sedan utöka ledningen. Och på vilket sätt man gjorde det på. Emil Bejmo stod för ett riktigt drömmål när han, mellan benen på sig själv, lyfta upp pucken i krysset bakom Adam Ohre.

När Mattias Nörstebö blev utvisad för Mora fick Timrå möjligheten att krypa ikapp i numerärt överläge. Tränare Fredrik Andersson tog time out och plockade av målvakten Adam Ohre. Något vidare resultat av den satsningen blev det däremot inte. Tomas Skogs kunde istället göra 4–1 i öppen kasse.

Timrå skulle dock reducera innan matchen var slut. Jonathan Dahlén lyckades göra ett tröstmål med dryga minuten kvar. 4–2 skrevs slutresultatet till.

Matchens nyförvärv.

Ja, han fanns inte med på isen. Men han gästade studion under en av pauserna efter Hockeypuls avslöjande strax innan match. David Goodwin ansluter till Mora IK med omedelbar verkan efter att ha blivit ratad av IK Oskarshamn tidigt in på försäsongen. Kanadensaren, som tillbringat de senaste säsongerna i finska SaiPa, anslöt till laget redan under onsdagens match, men var inte spelklar i mötet mot Timrå. Goodwin har skrivit på för ett år med Mora.

Här kan du se Goodwins första intervju.

Matchens allsång.

Det märktes att det fortfarande är försäsong. För när Timråsupportrarna äntligen fick sjunga ut efter en lång sommar så var ljudet öronbedövande inne i Gärdehov. Relativt välfyllt var det också på ståplatsläktaren hos de röd-vita, som valt att stå på bortasektionen i Gärdehov.

Matchens mål.

Ja, det finns väl bara en kandidat till den utmärkelsen. Emil Bejmos 3–1 mål var hockeygodis av högsta kvalitet.

Timrå IK–Mora IK 2–4 (1–0, 0–2, 1–2)

Första perioden: 1–0 (16.30) Jens Lööke (Sebastian Hartmann, Jonathan Dahlén)

Andra perioden: 1–1 (30.47) Adam Masuhr (Emil Bejmo), 1–2 Niki Petti (Oskar Svanlund)

Tredje perioden: 1–3 (48.33) Emil Bejmo (Matej Galbavy, Daniel Ljunggren), 1–4 (56.51) Tomas Skogs (Oliver Erixon), 2–4 (58.36) Jonathan Dahlén (Tim Wahlgren)

Skott: 27–30 (10–5, 6–12, 11–13)

Utvisningar: TIK: 4x2, MIK: 5x2

Domare: Johan Nordlöf, Daniel Eriksson.

Publik: 1 310 (Gärdehov)