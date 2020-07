Ronnie Sahlén sjunger Jan Sparring på Bergsgatan i augusti

Ronnie Sahlén brukar dra fulla hus, men den här gången släpps maximalt 40 personer in. Begränsningen är till för att undvika trängsel och att man skall kunna håll avstånd. Av samma anledning så utgår fikat.

Att publiken kommer att få valuta för inträdesbiljetten råder ingen tvekan om då man ser Ronnies låtlista med sådana klassiker som ”Jag har hört om en stad ovan molnen”, ”Ovan där”, ”O sällhet stor” och ”O store Gud”. Allt blir på svenska. Utrymme kommer att finnas för allsånger som ”Pärleporten” och ”Man skall leva för varandra”.

Ronnie vårdar ömt sin publik, som lärt känna honom med en guldstrupe och ett stort varmt hjärta.

Så här säger Ronnie inför kvällen på Bergsgatan:

– Det känns underbart att få framföra sånger som Jan Sparring är känd för. En stor sångare, som var mycket populär i alla läger.

Jag som följt Ronnie i två års tid vet att då Ronnie kommer in i andra andningen kan vad som helst hända. Ronnie vårdar ömt sin publik, som lärt känna honom med en guldstrupe och ett stort varmt hjärta.

Så, gott folk bered er på en trevlig kväll med Ronnie, som kör så det ryker i en timme mellan 19 och 20. Skulle det bli fler än 40 personer som vill lyssna på Ronnie, så kommer man inte in utan får rikta in sig på kommande föreställningar. Tanken är Ronnie skall återkomma under hösten på Bergsgatan i nya sammanhang.

