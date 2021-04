Ronnie Sahlén bjuder sin publik på nostalgilåtar

Den 25 mars var Ronnie inne på Bergsgatan i Örnsköldsvik för att spela in ett antal låtar från den gamla goda tiden då duon Ronnie & Göran var mäkta populära ute på danserna. I 90 minuter var det fullt ös under inspelningen av både smäktande klassiker och härliga Elvislåtar. Det blev Hello Josephine, Corina Corina, Livet går ej i repris, Guld och gröna skogar och en skrälldus Elvislåtar och annat smått och gott att roa publiken med på nätet.

Man kommer åt nostalgimusiken på Youtube genom att söka på ”Ronnie Sahlén – Ronnie&Göran Del 1” med 9 låtar och Del 2 med 8 låtar.

Förhoppningsvis kommer det vara möjligt att spela live igen på Bergsgatan i höst, där Ronnie trivs som allra bäst i sällskap med Pär-Åke Stockberg. Den som lever får se, för Coronan är inte att leka med.

Kjell Larsson

Näraskribent