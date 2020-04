Robin Hörnkvist: "Något i all denna röra upprör mig allvarligt"

Att Corona just nu är det enda vi pratar om, verkar inte vara någon nyhet. Mina flöden på sociala medierna är fullsmockade med presskonferenser, debattinlägg, fake news och annat rörande viruset. Men något i all denna röra upprör mig allvarligt. Plötsligt har en form av individer vaknat upp ur dvala och börjat härja runt på alla forum. Individer som ställer problem och dilemman mot varandra. Individer som under inga omständigheter kan lyssna till andras historier, utan att kommentera ”Åh, stackars dig” (ironi).

Det här är en svår tid. Att påstå något annat vore att förneka situationen. Många går på knäna för att överleva denna situation – ekonomiskt som hälsomässigt. Jag tänker inte viga denna text till att lyfta sjukvården och dess dilemman. Det har andra redan gjort. Jag är sjukt stolt över alla de som kämpar inom sjukvården nu. Utan tvekan är de hjältar i denna tid. Men det jag istället vill rikta min diskussion kring – är alla de som kämpar i besöksnäringen.

Vi har restauranger, butiker, eventföretag, konserthallar, teaterföreningar, dansloger, musiker, turistföretag och mycket mer här i Höga Kusten. De sliter, tänker om och riskerar till och med att gå i konkurs. En del har redan gjort det. Men hur väljer en del att reagera kring deras upplevelser och historier? Med en enorm oförståelse.

Jag är innerligt besviken. Det tar inte lång tid att hitta en negativ kommentar som ”Det är mer synd om någon annan”. Eller någon kommentar som lyder i stil med; ”Hur kan det plötsligt gå dåligt för er? Det har ju bara gått någon vecka.”. Usch. Jag blir mörkrädd. Innebär det på fullaste allvar att besöksnäringen inte får öppna upp om sina problem?

Förstå mig rätt, jag vill inte rikta ögonen från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Jag vill heller inte förneka om att det finns viktigare prioriteringar. Men för den lokala handlaren här i stan som står på knäna, är det okej att bemöta dem med negativitet? Är det vad de förtjänar i denna tid?

Det är inte konstigt att många företag plötsligt riskerar att behöva stänga igen. Med en plötsligt tappad intäkt, redan stora kostnader vad gäller personal, försäkringar, lokal och dylikt – är det lätt att räkna ut kurvan. Ställ er själva frågan hur er privata ekonomi skulle se ut om lönen plötsligt inte kom in. Konstigare än så är det inte för många företag. Alla sitter inte på pengahögar redo att användas för kristider.

Min högsta önskan är en förståelse och ödmjukhet till alla de som kämpar och lider i denna tid. Oavsett om det handlar om besöksnäringsföretag, sjukvård, ökad arbetslöshet eller annat. Tycker du inte att den lokala handlarens ”snyfthistoria” (som en del benämner det) tilltalar dig – scrolla vidare. Det är inte svårare än så.

Som slutkläm vill jag rikta ett tack till alla er som kämpar och stöttar. Vilken kraft och vilket engagemang. Tillsammans tar vi oss ur den här skiten.

ROBIN HÖRNKVIST