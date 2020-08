Riksdagskrönika Ingemar Nilsson: Vad blir det nya normala efter coronapandemin?

Efter ett halvår med coronapandemin med dess verkningar och konsekvenser är kören av de som vill tillbaka till det ”normala” allt större, allt mera högljudd. Den hörs från flera håll och är i sig inte så svår att förstå. coronapandemin och dess effekter har påverkat oss alla i någon mån och sällan på något positivt sätt. En vilja att få återvända till hur det var tidigare är begriplig, men är den realistisk, vad är det nya normala?

De som hörts mest i debatten de senaste veckorna är kultur- och idrottssektorn. För många enskilda utövare, inte minst inom kulturen, handlar det naturligtvis om ekonomisk överlevnad.

Sak samma med den kommersiella, professionella idrotten, det handlar om ekonomi. Starka drivkrafter. Men det handlar också om inte så kommersiell idrott, som ex. orientering där antalet utövande deltagare begränsas av nuvarande regelverk. Sak samma med publikförbudet vid idrottsarrangemang. Ja, det är ett problem för idrottsklubbar som är till stor del beroende av publikintäkter. Ja idrotten mister en stor del av sin själ när den tvingas utövas inför tomma läktare. Men det innebär också en förlorad möjlighet för många människor att utöva sitt kanske största fritidsintresse, att som publik se idrott live. Nu ekar läktarna tomma när SDFF och GIF Sundsvall spelar. Hur blir det i Fjällräven arena och NHK-arena om ett par månader? Vad betyder det för klubbarna, vad betyder det för människors engagemang i ortens föreningar? Vad är det nya normala?

Effekterna inom näringslivet är högst varierande, men tongångarna är också där högljudda. Mer stödåtgärder, förlängda stödåtgärder, sänkta skatter. Inte helt enkelt att hänga med.

Vissa branscher har stora problem, vissa går bättre än kanske någonsin. Ser man till Stockholmsbörsens utveckling och till prisutvecklingen på bostadsmarknaden råder det ingen påtaglig kris, eller?

Jag har i tidigare krönikor pekat på att just tidsfaktorn är den mest svårbedömda. De massiva insatser som regering och riksdag satte på plats under våren kan bara gälla under en begränsad tid. Faktorn tiden blir allt mera påtaglig för varje vecka som går. Vi kan inte tillämpa de nuvarande åtgärderna så mycket längre, höstens budget måste ge en del viktiga svar. Vad är det nya normala?

Coronapandemin har också givit upphov till en del debatter om hur Sverige kan, ska och bör styras. För lite styrning från regeringens/ministrars sida (jämför med Norge och Danmark). För mycket politisk styrning, låt experterna styra (myndigheterna). Vi kan inte ha 21 olika modeller för sjukvårdspolitik i landet, låt staten ta över hela ansvaret för hälso- och sjukvården. Tankar och idéer som säkert kommer att prägla en del av den politiska dagordningen framöver.

En sak är säker, när höstens riksdagsarbete strax drar igång kommer det inte att saknas mycket konkreta uppgifter för oss alla. Frågan är dock, på vilket sätt kommer det politiska arbetet i framtiden att bedrivas, vad är det nya normala?

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland