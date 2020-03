Restaurangerna i Sollefteå går på knäna: "Viktigare än någonsin att stötta de lokala annars finns de inte kvar efter krisen"

Allehanda.se har ringt runt till olika restauranger i Sollefteå för att höra hur stora effekterna av coronaviruset är - och effekterna är enorma.

– Sedan i slutet av förra veckan har vi haft färre besökaren än normalt. Även två företag avbokade nyligen sin bokning på grund av corona, så självklart är man orolig att det kommer fortsätta att minska, berättar Fener Murad ägare av Grill House.

Även restaurang Hörnan har känt av epidemin. I synnerhet Camilla Holmberg som är orolig över att förlora sitt jobb om kundunderlaget fortsätter att minska.

– Lösningen blir att dra in personal om vi inte får in kunder. Vi har just nu nästan 50 procent mindre besökare. Vi håller på att kolla på olika alternativ för att klara av krisen. Vi diskutera bland annat om att kanske börja med kontaktfri hemkörning. Att vi lämnar maten på bron.

– Jag hoppas verkligen att folk tänker till, det är viktigare än någonsin att stötta de lokala företagen, annars finns de inte kvar efter krisen, menar Camilla Holmberg.

Flera av resturangerna är oroliga över att de inte komma klara krisen och under måndagen såg det inte lovande ut.

– Det är katastrof just nu, vi brukar vanligtvis ha 150 personer på lunchen men idag hade vi bara 25 personer. Håller det här i sig vet jag inte om vi kommer att klara oss. Vi tar vecka för vecka, men fortsätter det så här kommer det bli svårt att betala hyra och andra räkningar, berättar Kava Elma, ägare av Restaurangen Orren.

Men det finns ett ljus i tunneln, flera av ägarna märker att antalet kunder som tar hem sin mat har ökat.

– Under söndagen märkte vi att det var fler än vanligt som beställde hämtmat, berättar Salih Elma, ägare av Pizzeria City.