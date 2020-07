Restaurang i Ö-vik stänger på grund av covid-19: "Det blev som en riktig käftsmäll"

Den andra juni serverades det sista fredagsfikat på Restaurang Sundhem där hembakt päronkaka var det sista besökare fick avnjuta.

På restaurangens Facebooksida syns frågande och bekymrade kommentarer från trogna gäster. Dagen därpå stängdes restaurangen ned helt.

– Det är ju jättetråkigt men på grund av corona fanns det inget annat alternativ än att stänga, säger Victor Blomquist.

Restaurangen ägs av familjeföretaget BN Måleri och Golv och ligger i anslutning till deras trygghetsboende i Domsjö. Vd för företaget är Victor Blomquist.

Blomquist berättar att de har haft omkring fyrtio lunchgäster per dag under våren - ett tapp på ungefär hundra lunchgäster per dag om man jämför med fjolåret.

– Det blev som en riktig käftsmäll att gå från hundra personer till bara fyrtio personer per dag. Då restaurangen låg i närheten av vårt trygghetsboende tog många för givet att man inte kunde gå dit och äta. Många trodde att vi hade stängt, vilket var extra tråkigt.

Trygghetsboenden finns till för dem som är minst sjuttio år. Till skillnad från ett äldreboende erbjuds ingen mat, service eller omvårdnad, men det finns krav på att bostäderna ska ha gemensamma utrymmen för att äta och umgås.

Gästerna på trygghetsboendet kommer fortfarande ha tillgång till restaurangen om de vill äta tillsammans, berättar Blomquist. Maten kommer de att få beställa ifrån Brux restaurang, som kör ut den. Värdinnan Kicki kommer sedan portionera ut maten.

Krögarparet Stig Strömberg och Åsa Lindström, som skötte restaurangen, har lämnat Sundhem för gott. Stig har gått i pension och Åsa ska jobba vidare som kock, berättar Blomquist.

I fem år drev de restaurangen, och de avslutade också med att skriva: "Tack för fem fina år tillsammans" på restaurangens hemsida.

Blomquists förhoppning är att restaurangen ska kunna öppna igen till hösten.

– Vår plan är att hitta någon ny att arrendera ut restaurangen till, vi håller på att prata med någon redan nu. Man får bara hoppas på det bästa.

Allehanda har sökt både Åsa Lindström och Stig Strömberg för en kommentar.