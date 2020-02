Replik: Åkerlind (C): Nej, klimatet kan inte vänta – men parlamentariska läget är svårt

Replik på insändaren Öppet brev till Nylén och Åkerlind – Ö-vik måste få koldioxidbudget nu!

Hej Arne, och tack för din insändare med en rejäl utmaning! Klimatet kan inte vänta, så sant, och samtidigt är det summan av de aktiviteter vi som personer och våra företag och organisationer gör som ger effekt.

Kommunens olika delar behöver dela insikt och åsikt om vad som ska göras och hur. Det finns många olika metoder för hur det ska gå till och att göra en koldioxidbudget är ett verktyg. Centerledda Östersunds kommun har gjort en ambitiös koldioxidbudget inom det projekt som du nämnder om och som koordineras av Uppsala universitet. Men att därifrån dra slutsatsen att om en kommun inte har en koldioxidbudget så har man inget klimatarbete så är det att göra det lite väl enkelt för sig.

Dels har Örnsköldsviks kommun arbetat med klimatfrågor under lång tid (låt vara för lite) och dels togs så sent som förra året ett nytt skarpt mål i kommunfullmäktige: ”Örnsköldsviks kommunkoncern ska vara klimatneutral och energieffektiv år 2030. Varor som köps in ska i huvudsak vara giftfria, återvunna eller av förnybar råvara”, som ska följas av en klimatstrategi.

Värt kritik är att klimatstrategin inte är satt ännu och att kommunen därför har svårt att förhålla sig till och värdera den mängd av goda förslag som nu kommer från alla möjliga håll - partier, medborgare och lobbyorganisationer. En avigsida med det parlamentariska läge som vår kommun har – ingen kan bestämma på egen hand och det tar tid med demokratiska processer. Jag och mitt parti deltar aktivt i processen.

Anna-Britta Åkerlind (C)