Renoverar kritiserade huset – möt paret som ska rädda det: "Många räds men vi ser möjligheterna"

När paret såg huset i tidningen och på tv så bestämde de sig för att kontakta hyresvärden Ingvar Modig och fråga om de fick köpa huset av honom. Ingvar hade då redan en annan intresserad köpare och sa att den som köper det måste klara av att fixa taket omgående. Och där platsade Thomas och Mia in.

– Många räds när det är så himla mycket jobb som ska göras. Men vi ser möjligheterna. Vi klarar av det, säger Mia Jonasson.

Men att köpa huset var inte det enklaste. Pantbrevet som fanns på huset gick inte att låna på. Så Mia och Thomas fick låna på ett annat av sina hyreshus.

– Men pantbreven kommer komma tillbaka till huset så fort vi har återställt det, säger Mia Jonasson.

Det finns mycket som behöver åtgärdas på huset, men prio för Thomas och Mia är taket.

– Taket var i jättedåligt skick. Nu har de åtgärdat en fjärdedel av taket och håller på med resten, säger Mia Jonasson.

Det är inte första gången som paret tar sig an "skräckprojekt". För fem år sedan köpte paret huset som ligger på Säbråvägen 39. Huset som kallades för "Skräckens hus" av grannarna.

– Vi köpte det för en jättebillig peng. Men det var jättemycket att göra. Det hade inte varit ström på 10 år, så det gällde att återställa hela huset, säger Mia Jonasson.

Malin och Thomas är bosatt i Älandsbro. Tillsammans har de fastighetsbolaget Säbrå fastighetsförvaltning där de äger totalt fem hyreshus.

Mia har tidigare ägt inredningsbutiken Inreda & Sånt i 15 år tills hon sålde den och började plugga till redovisningskonsult. Idag jobbar hon på en revisionsbyrå 80 procent. Thomas äger bilverkstaden E4 motor i Härnösand.

Paret tycker om att renovera hus på sin fritid. Många andra förknippar avslappning med en kopp te eller en bok. Men Thomas och Mia föredrar att bygga och vara kreativa på fritiden.

– Det här är vårt sätt att slappna av, genom att vara kreativ. Jag älskar att bygga och sånt. Thomas och jag har byggt vårt hus och våran stuga, säger Mia.

Var får ni motivationen ifrån?

– Vi har en vision i huvudet hur det ska bli när det blir klart. Oftast blir det bättre i slutändan än vad vi har tänkt oss. Det är det som driver oss framåt. Också är vi väldigt mån om att hyresgästerna ska trivas.

Har ni fått några reaktioner från hyresgästerna?

– Ja men gud ja. Ulf är jätteglad och så Åsa då, så klart.

Vad är prioriterat på huset nu?

– Just nu är taket första prio. Sedan att städa upp ute och ta bort bilarna. Vi har åtgärdat läckorna där det regnade in ovanifrån. Sedan ska vi ta ner taket där det har läckt in, innertaket och trossbotten. Till sommaren blir det skrapa och fasaden, säger Mia.

Totalt beräknar paret att hela renoveringen kommer att ta ungefär ett år.

– Alla hyresintäkter vi får återinvesterar vi ju i husen. Eftersom vi får in hyror så renoverar vi. Ibland gör det att det kan det ta lite längre tid, just för att vi gör mycket själv.