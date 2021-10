Rekordhöjning – så mycket dyrare har dieseln blivit i år

En liter diesel kostar nu 18,97 kronor, enligt de rekommenderade priserna på bemannade stationer, upp 15 öre. Bensinen höjs med 10 öre litern till 17,49 kronor.

Det är bara några veckor sedan dieseln sprängde 18-kronorsvallen och bensinen 17-kronorsstrecket. Och sedan årsskiftet handlar det om 4,55 kronor dyrare dieselpris och 3,25 för bensinen. En full tank diesel på 50 liter är därmed nästan 230 kronor dyrare i dag än för nio månader sedan.

Oljepriset ligger på den högsta nivån på tre år, över 82 dollar för ett fat Nordsjöolja.

– Oljepriset har stigit nästan 60 procent sedan årsskiftet, säger Sofie Quant, kommunikationschef på branschorganisationen Drivkraft Sverige.

En annan viktigt förklaring är en ökad reduktionsplikt i drivmedlen, vilket innebär att mer biodrivmedel måste blandas i. Syftet är förstås att minska klimateffekten från transportsektorn.

– Biodrivmedel är dyrare än fossila produkter, säger Sofie Quant.

Det är också orsaken till att dieseln är så pass mycket dyrare än bensinen, det är betydligt mer biodrivmedel i dieseln. Vid årsskiftet höjs reduktionsplikten ytterligare, vilket ihop med årligen höjda skatter kommer lyfta slutpriset ytterligare så länge inte oljepriset faller tillbaka.

Men trots att biodrivmedel ger ifrån sig mindre koldioxid så är koldioxidskatten lika hög som för fossila produkter, över två kronor litern.

Drivkraft Sverige, som tidigare hette Svenska Petroleuminstitutet, skulle bland annat därför vilja ha en översyn av regelsystemet, såsom skatterna.

– Så att man kan ha alla drivmedel framför ögonen, säger Sofie Quant men klargör att det absolut inte handlar om att bromsa omställningen av mindre fossila bränslen.

– Hur når vi klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt, fortsätter hon.

Ovanpå koldioxidskatten kommer energiskatt på drygt fyra kronor litern på bensinen och runt 2:50 på dieseln. De skatterna är fasta oavsett pris på produkten. Däremot skjuter momskostnaden iväg vid pumpen. Moms tas ut med 25 procent på hela priset, den har blivit cirka 90 öre dyrare per liter sen årsskiftet.

Sammantaget är cirka 60 procent av priset vid pumpen olika former av skatter. Punktskatterna på drivmedel drar in cirka 50 miljarder kronor till statskassan per år, exklusive moms, enligt Drivkraft Sverige.

Rättad version: Ska vara 4:55 kronor dyrare. Därmed har den fulla tanken blivit 230 kronor dyrare.