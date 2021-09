Rekordhöga elpriser lyfter Sollefteåforsen – 7,5 miljoner över budget: "Pengarna är jätteviktiga"

Elpriserna är höga just nu, och har varit det en längre tid. I årets budget hade Sollefteåforsen räknat med ett snittpris på 28,1 öre under perioden januari till och med augusti. Men snittpriset har legat på 34,3 öre per kilowattimme.

– Det är en stor skillnad och blir en hel del pengar, säger Nordén.

I år har man budgeterat med en vinst på 27 miljoner kronor. Den sista augusti var överskottet 24,4 miljoner kronor, 7.6 miljoner över budget och nästan i nivå med det förväntade resultatet för helåret.

Eftersom vattentillgången är under det normala lär produktionen bli fortsatt låg, så det positiva resultatet kommer förmodligen att att bli något något sämre när man sammanställer helåret. Men man räknar med ett resultat bättre än budget.

– Det är mindre vatten än normalt, men inget extremt och det kan fortfarande komma höstregn, säger Anders Bergman, vd för Sollefteåforsen.

I fjol hade Sollefteåforsen ett rekordår med 345 producerade gigawattimmar ström. Men då var å andra sidan elpriserna väldigt låga och överskottet på 22,2 miljoner kronor var 4,7 miljoner mindre än budgeterat än.

Vad beror de höga elpriserna på?

– När det är lite vatten produceras det mindre och det har dessutom inte blåst så mycket och då producerar inte vindkraften lika mycket, säger Anders Bergman.

Driften av kraftverket kostar ungefär 2,5 miljoner kronor i månaden, vissa sommar månader med låga priser är det i princip en plus minus noll-affär. Men resten av året produceras och säljs desto mer och kommunen tar hand om allt överskott.

Är ägandet av Sollefteåforsen en bra affär?

– Svårt att säga. Men än så länge ser det bra ut. Är intäkterna viktig för den välfärd vi tillhandahåller, absolut. De budgeterade 27 miljoner kronorna är jätteviktiga, säger Niklas Nordén