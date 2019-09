Regn och rusk i sikte för Ångermanland – nu försvinner värmen: "Kommer kännas som höst"

Efter varma avslutningen på augusti: Framöver får vi inte någon större användning av badkläderna.

Under tisdagseftermiddagen tätnar molnen på, där ett regnområde drar in västerifrån till kvällen.

Onsdagen bjuder på liknande förutsättningar – inledningsvis soligt väder, en allt gråare himmel samt nederbörd.

– Ett nytt område med regn drar in under natten till torsdag. Sedan ligger det kvar och berör stora delar under dagen, säger Per Holmberg.

Ställ in dig på dagstemperaturer som håller sig mellan tio och 15 grader.

– Redan nu är det rätt kallt. Efter torsdagen är det ännu lite svalare luft som kommer in, säger Per Holmberg.

Det kommer kännas som höst, i alla fall med tanke på vad som varit innan

Just nu ser fredagen ut att bjuda på växlande molnighet medan helgen fortfarande är osäker – gällande hur stora regnmängder som faller.

– Det som är säkert är att det blir fortsatt kallt, säger Per Holmberg.

Han fortsätter:

– Det är ett helt annat väder än det vi har haft. Det kommer kännas som höst, i alla fall med tanke på vad som varit innan.

Höst enligt den meteorologiska definitionen blir det när temperaturen ligger under tio plusgrader fem dagar i sträck. Men där är vi alltså inte ännu.

Veckan som kommer då?

Ingen varmluft är på väg, enligt senaste prognosen.

– Fortsatt svalt och ostadigt är det man kan se, säger Per Holmberg.