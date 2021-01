Regionen svarar på trycket i Sollefteå – öppnar ny självteststation för covid–19: "Enorm förstärkning"

– Det här är en enorm förstärkning för Sollefteå, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Självtestningsstationer finns sedan tidigare i både Härnösand och Örnsköldsvik och det blir samma upplägg vid den som nu öppnas i Sollefteå.

– Man bokar precis som man gör med självtest–kittet som finns på apoteket. Man går in på 1177.se och gör en bokning, förklarar Anna-Lena Lundberg.

Hur länge får man vänta på göra ett självtest om man bokar en tid genom den här nya självteststationen på Risön?

– Väntetiden beror helt och hållet på hur många som bokar. Men vi vet att efterfrågan varit stort i Sollefteå och det är därför som vi vill förstärka möjligheterna till självtest, fortsätter Anna-Lena Lundberg.

Stämmer det att det bara funnits möjligheter att lämna ut 35 självtest i Sollefteå tidigare och att ni nu plussar på det med 150 tack vare den här nya stationen?

– Ja, det har som sagt varit ett stort tryck i Sollefteå i förhållande till antalet tester vi kunnat lämna ut. Skärvsta apotek på sjukhuset har kapacitet för att lämna ut 35 självtest per vardag och de kan inte ta på sig fler.

– Men nu blir det en avsevärd ökning av möjligheterna att testa sig själv, fortsätter Anna-Lena Lundberg.

Hur lång tid tar det innan man får svar på ett självtest?

– Vi brukar säga inom 48 timmar en vardag. Men gör man provet en fredag tar det lite längre tid eftersom det är samma laboratorium som analyserar oavsett om de tas via barackerna eller apoteket. Provsvaret får man via ett sms och sedan kan man gå in och läsa det på 1177.se.

Är det några särskilda grupper som prioriteras på den här nya självteststationen i Sollefteå?

– Nej, vem som helst kan göra ett prov och man ska haft symptom i ett dygn innan provet för att verkligen få utslag på det.

Hur länge kommer den här stationen att finnas på i Sollefteå?

– Jag fick samma fråga från Öviks kommun och svaret där var under hela vinterperioden. Jag säger samma sak för Sollefteå om behovet finns, säger Anna-Lena Lundberg och tillägger.

– Men använder man till exempel inte fler än 50 får vi omfördela beroende på efterfrågan och smittspridning.

Självteststationer finns sedan tidigare i Härnösand och Örnsköldsvik, och nu utökar ni med Sollefteå. Är det aktuellt att öppna en station även i Kramfors?

– Nej, det finns inget planerat för Kramfors.

I Kramfors kan man boka ett självtest via Ådalshälsan och i Sollefteå kommun finns den möjligheten sedan tidigare även via hälsocentralen i Ramsele.

De som kommer att arbeta på självteststaionen i Sollefteå ska utbildas i slutet av den här veckan och förhoppningen är alltså att de ska öppna på Risön i mitten av nästa vecka.