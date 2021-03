Rapporten är här – därför välte lyftkranen i vindkraftsparken utanför Ramsele

Länsstyrelsen i Jämtland har tagit emot en rapport där krantillverkaren Tando Demag och kranägaren Prangl tillsammans med parkägaren Infravia ska utreda hur olyckan i Björkvattnets vindkraftpark kan ha skett. Parken, som ligger på gränsen mellan Ragunda kommun och Sollefteå kommun, är ett stort projekt som inkluderar 33 vindkraftstorn som byggs just nu.

Kranaktörerna konstaterar i sin analys att kranen föll på grund av snöovädret och att kranen dels hade placerats mot vindriktningen och dels att ballasten balanserats fel. I kombination med att förankringen av kranen var bristfällig och att snöstormens hårda vindar frestade på konstruktionen, föll kranen. Under natten mellan 11 och 12 januari blåste det 19 meter per sekund och i byarna mättes uppåt 24 meter per sekund på platsen.

Två andra kranar av samma modell i parken klarade sig utan påverkan då de stod i rätt riktning i förhållande till vinden.

Kranen som vält användes för att montera en av de 33 blivande vindkraftsturbinerna i parken. Tornet påverkades inte av fallet, går att läsa i rapporten.

Bärgningen av kranen har pågått i drygt en månad, fram till 21 februari. Vid platsen har man upptäckt mindre läckage av olja och diesel som transporterats till Strömsunds återvinningscentral. De tog emot knappt 50 ton oljeskadad snö med misstänkt och konstaterat spill av olja och diesel. Tack vare tjälen i marken ansågs dock risken för vidare läckage vid kranen som liten. Men provtagning har ändå skett på tre platser på området. Två provade visade sig rena, medan ett prov visade på alifater i jorden. Den lilla yta där spill förekom anses dock inte vara farlig, då området är urschaktat och fyllt med kross och grus ovanpå geotextil. Företaget som utfört provtagningen konstaterar att de uppmätta halterna understiger med stor marginal delriktvärdet för skydd av grundvatten och långtidseffekter för hälsa.

Efter att olyckan skett har Treblade och Infravia, som äger och bygger parken med 33 verk, vidtagit åtgärder för att undvika att något liknande händer igen. Man har beslutat att göra noggrannare kontroll av vilka väderförhållanden som råder innan kranen parkeras, med fokus på vindkrafterna. Om det är över 20 meter per sekund ska kranen parkeras i nedfällt läge. Mellan vindhastigheter på 15-20 meter per sekund ska tillverkarens instruktioner för hård vind tillämpas.

Bygget av Björkvattnets vindkraftpark är försenat på grund av olyckan och beräknas nu vara klart i juni 2021. I parken installerar man GE Renewable Energys största landbaserade turbinplattform, på över 200 meter. Strömmen som alstras i skogen kring Borgvattnet och Ramsele kommer bland annat att säljas till Google.