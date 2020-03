Räddningstjänsten förberedd för det värsta – så ska de tackla en coronakris: "Planerar för att läget kan bli värre"

Coronaviruset påverkar det svenska samhället hårt. På Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen fortgår arbetet som vanligt ute på stationerna – men organisationen har börjat förbereda sig på att situationen kan komma att bli värre.

– Än så länge rullar vi på med full ordinarie verksamhet. Det enda som har ändrats hittills är riktlinjerna från regionen i det som kallas IVPA, i väntan på ambulans. Om någon är misstänkt smittad och ringer in om ett akut ärende så kommer inte vi att larmas, utan det hanterar regionen själva, säger Andreas Hoff, räddningschef på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

Räddningstjänsten tillämpar samma regler som flera andra företag för tillfället. Känner en medarbetare sig lite krasslig ska den stanna hemma från arbetet.

– Sedan planerar vi för att läget kan bli värre. Det gör vi tillsammans med Räddningstjänsten Medelpad där vi har en stab och har diskuterat olika inskränkningar i verksamheten och hur vi ska agera.

– Vi har gjort en plan om hur vi ska tänka om det blir fler drabbade i länet.

Förberedelserna om det skulle komma till den punkt där flera ur räddningstjänstens personal skulle bli smittade är i full gång.

– Vi har från MSB fått planeringsförutsättningar om hur vi hanterar om 20 procent av personalen blir borta under 6-8 veckor och även om 40 procent blir borta under två veckor om hur vi hanterar det.

Hur hanterar ni det?

– Det är klart att det kommer bli bekymmersamt och speciellt för oss då vi redan är ganska små styrkor. Det vi försöker göra är att vi först och främst drar ner på den verksamhet som inte är operativ och kanske ställer in utbildningar – men även att dagtidspersonal får vara beredda på att jobba operativt, menar Hoff och fortsätter.

– Sedan beror det på vilka som blir sjuka och hur många det blir – och om det är brandmän eller befäl. Det finns ett inre befäl hos oss och ett hos Medelpad. Om det blir mycket kan vi nyttja inre befälet i Medelpad och använda våra befäl till att åka ut på olycksplats istället.

Samarbetet med Räddningstjänsten Medelpad är något som kan komma att bli viktigt om läget förvärras.

– Just nu jobbar vi i stab tillsammans där vi har avstämningsmöten och där de har suttit i en grupp i Sundsvall och vi har suttit i Kramfors. Sedan har vi via Skype kunnat samarbeta och ta fram vem som ska göra vad. Under måndagen ska vi ha ett nytt möte där vi ska utvärdera läget igen.

Inom Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen jobbar ett 60-tal personer i utryckning. I Medelpad är den siffran något större. Vid ett krisläge kan det bli tal om att personal från Höga Kusten och Medelpad hjälper varandra.

– Så kan det mycket väl bli om läget blir väldigt kritiskt. Den möjligheten finns absolut. Det är inte några problem för en brandman att jobba i den ena eller andra organisationen. Det är klart att det finns en stor risk att om det skulle bli kritiskt här att det är så även i Medelpad, så det är inte säkert hur många de har att låna ut i det fallet.

Största rädslan är om någon av brandmännen skulle smittas.

– Det är vi mest rädd för, och det vi har pratat mycket med Medelpad om. Då rekommenderas att hela skiftet sätts i karantän och det blir många som direkt tas ur tjänst. Då måste vi hantera det, så det är viktigt att man inte är på jobbet om man känner sig lite sjuk.

– Det är klart att får vi mycket sjukskrivningar på nyckelpersoner blir det svårare att hantera. Men jag skulle vilja säga att vi löser det ändå.

Någon risk för att larm kan tvingas att prioriteras bort finns däremot inte – då ska något extraordinärt inträffa.

– Så länge det är tal om räddningstjänst kommer vi åka på larm, så är det. Då ska läget vara väldigt tufft om vi skulle behöva prioritera bort något larm. Det gjorde vi inte ens 2018 då vi hade alla skogsbränder, utan vi åkte på allt, menar Hoff.

– I slutändan kan det ju bli så att man får vänta lite längre på att vi ska komma. Det finns däremot inget som tyder på att larmen egentligen skulle öka. Vi tror snarare att larmen kommer minska då människor håller sig hemma.

Även om situationen skulle förvärras menar Hoff att beredskapen är god.

– Vi får hjälpas åt i de olika organisationerna. Jag är inte speciellt orolig för den kommande tiden ändå skulle jag säga.