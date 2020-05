Pusselbitar kvar att lägga för ÖHF: "Det är många osäkerhetsfaktorer"

Just nu är det försäsong, trupper ska byggas, träningsmatcher ska planeras in och allt ska vara förberett in i minsta detalj när hockeysäsongen drar i gång till hösten.

Om den drar i gång.

– Ja, det finns många frågetecken, många osäkerhetsfaktorer, men vi kan bara leva här och nu och göra det bästa av situationen.

Men att spela i norra hockeyettan är inte billigt och ÖHF är precis som alla andra idrottsföreningar beroende av sponsorer.

– Nu är just den biten inte på mitt bord, men det är klart att vi är beroende av våra sponsorer och just nu känns det som ett frågetecken i dessa tider. Det första de tänker på är väl inte på att sponsra oss.

En riktig tung sponsor för hela Hockeyettan har varit ATG men som nu inte förlänger avtalet och det är ett stort inkomstbortfall för många klubbar.

– Det drabbar oss i ÖHF väldigt hårt. Vi tävlar mot klubbar som som omsätter 10 till 12 miljoner per år och för de kanske inte de pengarna märks lika mycket.

– Men för oss som omsätter 1,6 miljoner kronor är det oerhört viktiga pengar in, säger Patrick Edlund som inte vill nämna den exakta summan som ATG bidragit med.

Annars håller Edlund på att bygga ett förhoppningsvis starkt Örnsköldsvik HF och det finns ett par pusselbitar kvar att lägga.

– Då det gäller truppbygget är vi långt fram men det är några pusselbitar som ska in, som en målvakt, två backar och en forward, säger Edlund och fortsätter:

– Vi är redan ett väldigt spelskickligt lag, men jag vill ha in mer storlek på backsidan, mer muskler.

Men det kan dröja innan pusselbitarna ramlar på plats.

– Ja, vi avvaktar lite grann. Jag har samtal med de här pusselbitarna och vi vill vara spå lokala som möjligt när vi bygger laget och vi har valt att locka hem Ö- vikskillar, men några spelare kommer att hämtas utifrån, säger Patrick Edlund och fortsätter:

– Men det är en liten lurig process då vi inte kan erbjuda någon ersättning för att de ska spela hockey, däremot hjälper vi till med jobb men det tar tid med tanke på vilken situation samhället är i nu.