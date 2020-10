Publiksuccé vid Jan Sparring-kvällen i Gullänget

Musikanläggningen skulle ställas på plats och sedan var det dags att trimma in ljudet i den tomma kyrkan.

Klockan fyra dök Jennie Johansson på Sveriges Radio upp. Ritningarna drogs upp inför direktsändningen, som inleddes med en intervju av kyrkans ideella medarbetare Kjell Larsson och Göran Norlén, innan Ronnie kom in i sändningen och sjöng Jan Sparrings ”Ovan där”.

Som brukligt är på Ronnies spelningar är publiken ute i god tid. När samtliga femtio var på plats drogs kvällen igång med ”Räck ut din hand” och isen var bruten. Från första stund ägde Ronnie publiken, som svarade med att ge honom varma blickar, bifall och starka applåder, vilka förstärktes av kyrkans akustik. Ordentlig fart på kvällen blev det då Ronnie lade in överväxeln med ”Ovan där”, Pärleporten” och ”Låt oss alla en gång mötas” i rask takt. Publiken kippade efter andan och då kom precis i rättan tid Göran Norlén in med information om ”Operation Smile”, dit kvällens pengar skulle gå. Inträdet på 100 kr hade givit 5200 kronor. Detta plussades sedan på rejält under kvällen av den givmilda publiken, vilka lade kontanter i en korg vid utgången samt swishade in pengar märkta ”Jan Sparring” till kyrkans konto. Det går fortfarande bra att ge pengar dit. Så fort insamlingen är stängd och pengarna skickade till Operation Smile återkommer vi med resultatet.

I kvällsandakten anknöt Göran Norlén till Mikaelidagen, som hålls till ärkeängeln Mikaelis ära. Påpassligt avslutades andakten med att Ronnie sjöng ”Jag trodde änglarna fanns bara i himmelen”.

Vad hittar nu Ronnie på? Jo han stänger av musikanläggningen och låter Lina Sundqvist ackompanjera honom i ”Gatorna på Söder”. Efter att publiken rest på sig i nästa sång ”Sjung med oss i sången”, fick Lina på nytt ackompanjera Ronnie och använda sin vackra sångröst i ”O Store Gud” och ”Barnatro”. Vilken härlig kombination att blanda Linas spröda sopranröst och Ronnies mörka stämma. Knallsuccé. Kvällen hade inte kunnat sluta bättre. Det här är väl bara att köra en repris på fick Ronnie höra av publiken, som gick fram för att prata och tacka. Klockan hade hunnit bli kvart i nio och en timme senare rullade V70-n mot Domsjö där Ronnie bor. ”Jag är en lycklig man” (Ulf Lundell) gnolade nog Ronnie på vägen hem.

Kjell Larsson

Näraskribent