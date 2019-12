Professor talade om språk i Sollefteå

Den 27 november 2019 sorlade det ovanligt högljutt och förväntansfullt i den fullsatta Missionskyrkan i Sollefteå. Ordförande Christer Persson hade svårt att få så pass tyst på den stora skaran av ”elever” – han jämförde sig med sin hustru som brukade ha högst 25 att hyssja ner – att han kunde välkomna dagens föreläsare, eminente Umeåprofessorn Lars-Erik Edlund, som skulle tala över ämnet Våra språk – nycklar till historia och kultur.

”Vi är på väg in i kunskapssamhället” brukar vi säga och syftar då på de enorma tekniska landvinningar vi börjar nyttja alltmer i vår vardagligaste vardag. Men Lars-Erik Edlund vände på frågan: ”Hur många kunskapssamhällen är vi på väg bort ifrån?” Han visade på ett antal exempel ur dialekternas ordförråd, termer från ett äldre kunskapssamhälle. Vi vet alla att språkkunskaper är nyckeln till kommunikation och förståelse människor emellan. I dialekterna, som nu är på väg att försvinna in i glömskan, finner vi ett enormt antal ord, med oerhört exakta betydelser. I Norrbotten finns till exempel cirka 200 ord (inklusive alla sammansättningar) för olika typer av sank mark, som berättar i detalj om just en viss markytas beskaffenhet.

Frans Bergvall, hembygdsforskare i Edsele visade på skillnaden på orden tall och fura, som för de flesta av oss är synonymer. Han kunde ange minst åtta olika ord för en fura.

Vi tänker inte längre på att Sveriges näst största ”bifurkationsö” ligger här i Ångermanland. Ortnamnet ”Ön” beror på att orten ligger på en ”ö” mellan Vängelälvens, Fjällsjöälvens, Ångermanälvens och Faxälvens bifurkationer.

I våra dialekter hittar vi ofta långa sammansättningar, även i ortnamn, Kallkällmyrgrubben i Vilhelmina t.ex. För att inte tala om prefixet o-, som enligt Birger Norman även kan sättas framför prepositionen i: ”knappen är oi”. ”Han ha okomme.” Betyder han är inte här ännu.

De dialektala orden och uttrycken ger djupa inblickar i folklig ordbildning. Mycket finns fortfarande att uppteckna. Men det brådskar. En givande frågestund fick avsluta denna tänkvärda föreläsning.

Hervor Sjödin

Näraskribent