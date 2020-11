PRO Bollsta under Covid-19

PRO Bollsta har haft 2 styrelsemöten under 2020 där vi har pratat om vilka aktiviteter vi kan ha pga Covid-19 viruset i en säker miljö med avstånd och helst utomhus.

Vi startade redan den 4 maj, enligt mångas önskemål, att spela boule på våra utebanor vid Stenskolan i Bollstabruk. Vi köpte flera små bord, stolar och parasoller så att vi kunde sitta ute, med vår traditionella fikapaus mellan matcherna i säker utemiljö. Detta har vi fortsatt med under sommaren och hösten, trots tveksamt väder även under oktober. Någon inomhusaktivitet har vi inte tordas planera för på grund av osäkerheten med virusspridningen.

Även vår trevliga Ukulelegrupp, under ledning av Svea Larsson, har använt utemöblerna och suttit ute i sommarsolen under parasollerna och spelat och sjungit och hoppats på en höst utan Coronapandemi. De har pga att de inte är så många även flyttat in på Stenskolan i höst och fortsatt sin aktivitet med breda avstånd till varandra.

Svea Larssons trogna läsecirkel har även startat sin ABF-cirkel inne på Stenskolani höst, där de också kan hålla säkra 2-meters avstånd till varandra.

På styrelsemötet pratade vi även om att det vore roligt om flera studiecirklar kunde starta, tex Sy-och Stickcirkel eller några andra förslag, vi har lokal där vi kan hålla avstånd. Intresserade ring till Gudrun Wiklund mobil 070-229 27 95.

Styrelsen har istället för höstmötet, pga dispens från stadgarna till följd av coronakrisen, tagit beslut om oförändrad medlemsavgift till vår lokala förening med 50 kronor för år 2021. Vi kommer i år tyvärr inte anordna någon julmiddag på grund av ökad smittspridning i flera regioner, vi hoppas vi dock kunna återkomma under våren med någon annan trevlig aktivitet!

Lena Lundin

Näraskribent