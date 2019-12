PRO Bjästa bjöd på härlig julfest med New Old Singers och luciatåg

Ordföranden, Christer Nyberg, inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna till en gemytlig eftermiddag tillsammans med PRO Bjästas egen sångkör, New Old Singers med körledaren Sara Karlsson.

Christer hälsade även några nya medlemmar välkomna till PRO Bjästa.

- Vi kan med glädje notera att vårt medlemsantal ökat med runt 30 personer under verksamhetsåret 2019, sade Christer med stolthet.

New Old Singers har verkligen utvecklats positivt under Sara Karlssons ledning och är numera en eftertraktad kör runt om i Nolaskogs.Kören består av 13 damer och 6 herrar. En välkomponerad grupp duktiga sångare. Sara Karlsson har gjort ett fantastiskt bra jobb och skall ha all heder för detta.

Ulla Wallmark, vice ordförande i PRO Bjästa, informerade om KPR (Kommunala Pensionsrådet) och dess verksamhet. Hon gav också en nulägesrapport om kuverteringen hos Ågrenshuset i Bjästa, vilket ger många sköna slantar till PRO Bjästas verksamhet.

- I dag finns ett 40-tal verksamma PRO-are i kuverteringen, men vi ser gärna att ännu fler ställer upp, sade Ulla.

Efter körens härliga sånger var det dags för julmaten – risgrynsgröt med skinksmörgås. Den alltid alerta kökspersonalen hade verkligen dukat upp för fest.

PRO Bjästa passade också på tillfället att uppvakta föreningens alla studiecirkelledare för deras jobb under verksamhetsåret 2019. Hans Näslund (boule), Birgitta Westin (boule och vinkultur), Birgitta Olsson (cykling), Maj-Britt Johansson (lotteriförsäljning), Britt Nordin (körsång), Lisbeth Winter (körsång och lotteriförsäljning), Marie Eriksson (Qi-Gong, och vattengympa) samt Marie-Louise Andstedt (seniorgympa).

Tommy Tjernström från Sidensjö presenterade den nya motionsvågen Gåfotboll och uppmanade alla att testa detta.

Carina Lindgren Nyberg läste en rysk gammal folksaga – mycket intressant.

Efter all denna risgrynsgröten och skinksmörgåsandet äntrade Sara Karlsson scenen och bjöd på ”Ave Marie”. Fantastiskt! Publiken reste sig upp ur stolarna och gav Sara en stående ovation.

Sara är ju vår egen ”Celene Dion”. Nog sagt. Sara Karlsson avslutade med ”O Helga Natt” och PRO Bjästas ”festfixare”, Janne Persson, överlämnade en välförtjänt present till Sara.

Slutligen – efter den sedvanliga lotteridragningen – avslutade ordföranden, Christer Nyberg med att kalla fram kökspersonalen och gav ett stort tack för allt det goda under julfesten.

Anders Nordin

Näraskribent