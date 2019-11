Prisad butik tror på lokal handel i Ö-vik – tänker konkurrera med näthandeln: "Jag har kommit för att stanna"

Anki Berglund från Näske startade en egen frisörsalong för 27 år sedan. Med tiden har salongen flyttats flera gånger och utvecklats till att även förse kunderna med kläder och interiördetaljer i alla storlekar och former.

I slutet av maj flyttade Ugglan mode & design sin verksamhet till drömlokalen på Storgatan i Örnsköldsvik och under senaste upplagan av Handelsgalan kneps priset som "Årets butik".

– Det kändes fantastiskt bra med tanke på att vi storsatsat och tror på en framtid för butikerna i Örnsköldsvik. Det känns som en bekräftelse, säger Anki Berglund.

Hur ser du på framtiden för butikerna i centrum?

– Jag tror på den. Mycket tack vare Cesam. De hjälper en så otroligt bra med olika evenemang som tjejkvällar till exempel. Det är värt mycket som ett litet företag att kunna hänga på sådant.

– Vi alla företagare krigar och jag tror att vi ska hjälpa varandra. Jag kan inte mätta Örnsköldsvik själv. Har inte jag en speciell vara hänvisar jag kunden vidare för att de inte ska göra beställningen på nätet. Vi är inte konkurrenter, vi är kollegor allihop.

Vad är ert vinnande konceptet för att konkurrera med näthandeln?

– Jag tror på den personliga servicen, att man ser individen. Man måste se helheten och möta alla likadant. Personlig service är nog det enda sättet vi kan konkurrera med näthandeln. Det känns som det fungerar.

– Jag tror att klarar vi bara att övervinna den värsta hetsen med näthandeln så kommer det gå tillbaka mer och mer till fysiska butiker.

Att flytta butiken och salongen till Edblads modes före detta lokaler på Storgatan har varit ett stort lyft berättar Anki Berglund.

– Det har varit fantastisk. Det är bästa lokalen i stan, bästa läget och snyggaste huset. Det var en dröm, jag sa till hyresvärden att om den här lokalen någon gång blir ledig är det min drömlokal.

– Nu känner jag att vi satsar all in här. Salongen i Sund har flyttat in här också. Min dröm är att ha helhetskonceptet och nu är cirkeln sluten. Jag ska jobba lika länge som hon på Hattnytt. Jag ska aldrig gå i pension.

På Handelsgalan sa du att ni skrivit hyreskontrakt på 35 år. Stämmer det?

– Man vill inte vara sämre än Edblads. Vi har skrivit ett bra kontrakt som båda är nöjd med. Jag har kommit för att stanna.