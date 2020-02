Premiär på Röda Kvarn för ”Äkta country på svenska”

På Röda Kvarn i Bredbyn var det premiär den 8 februari för Andreas Nilssons ”Äkta country på svenska”. Countrymusiken har sitt ursprung från 1920-talet i sydstaterna i Nordamerika och sjungs givetvis på engelska. Andreas Nilsson väljer nu att sjunga country på svenska och har översatt ”Home of the range” till ”Ett hem i vildmarken”. För en inbiten countryälskare kan det kännas ovant, men det kan också ge nya lyssnare. Det handlar mycket om att vänja sig. ”Ett hem i vildmarken” lär förknippas med Andreas Nilsson för all framtid. Så bra är hans översättning till svenska.

Vid premiären fick vi höra några tolkningar av Cacka Israelssons populära sånger. Att ”Gamle Svarten” och ”En sliten grimma” skulle vara country känns nytt, men efter att ha hört Andreas Nilssons tolkningar med sin mörka djupa röst får sångerna en ny dimension. Från populär musik till svensk country. Om det är äkta eller oäkta låter jag vara osagt.

Örnsköldsviksborna kommer under året få otaliga möjligheter att stifta bekantskap med den äkta countryn på svenska. Som extranummer kan man sedan önska sig äkta country som Andreas tidigare sjungit på engelska fram till nu. Önska kan man alltid, men om det blir ”I walk the line” eller den svenska texten ”Jag hade tur som mötte dig” får väl framtiden utvisa.

Kjell Larsson

Näraskribent