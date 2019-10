Powerplay fortsatt hett diskussionsämne – så ska Modo ta sig ur svackan: "Nu är det slut på ursäkter"

Vikten av bra special teams – det vill säga powerplay och boxplay – i ishockey brukar inte sällan understrykas. För Modo Hockeys del har säsongsupptakten inte inneburit något bländande spel med vare sig fler eller färre spelare på isen.

Powerplay har varit det största sorgebarnet, med en nioprocentig effektivitet så här långt. Henrik Björklund har hittat rätt tre gånger i spelformen men i övrigt har ingen annan i laget fått in pucken i numerärt överläge.

På träningarna inför onsdagens möte med Vita Hästen har just special teams gnuggats ordentligt.

– Ibland har man såna här djupa dalar, när puckarna inte går in. Vi har snackat ihop oss om att vara hårda på andrapuckarna och verkligen sätta dit dem. Det är viktigt att vara bra i powerplay, har man ett bra powerplay kan man sno poäng även om an inte riktigt är bra i fem mot fem, säger Fredrik Olofsson.

Nyförvärvet från Nordamerika styr en av formationerna från vänsterkanten. Han menar att spelet i femman ibland blir för avvaktande med en man mer på isen.

– Ja, det har blivit lite så, att man hoppas att killen med pucken ska lösa det och hitta ett öppet spel. Jag tror att om vi tar ner det till de enkla grejerna, simplifierar det och hotar direkt när vi har pucken så blir det mer stressigt för de som försvarar och då får vi bättre lägen och till slut kommer pucken att sitta där, säger han och fortsätter:

– Man ska inte ta för givet att man får spela powerplay utan vi har ett riktigt duktigt lag och man får se till att man gör sitt jobb så att man får stanna kvar.

Fredrik Olofsson menar att det i grund och botten handlar om inställning.

– Det är inte så att vi strukturellt gör någonting fel eller att vi har fel personal. Utan det är inställningen; vi måste ha i tanken att vi ska in och göra mål, vi ska in och hota och vi ska attackera i situationerna. Det är sånt som vi har snackat ihop oss om och ska få till. Det tar lite tid att komma in i allting – men nu är det slut på ursäkter.

Senast mot Kristianstad hade laget inte mycket till chans att bättra på statistiken då skåningarna bara drog på sig en enda utvisning under matchen.

Kanske blir det fler lägen på onsdagskvällen mot Vita Hästen.

Om inte annat hoppas Fredrik Olofsson och laget kunna fortsätta på den inslagna vägen på hemmaplan, där det blivit tre raka segrar och med stora segermarginaler dessutom.

– Vi har varit bra här hemma, men det är ingenting som vi ska ta för givet. Vi måste gå in och jobba hårt från start precis som vi alltid gör, säger Olofsson.